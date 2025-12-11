Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
11 дек 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL обещает новую пластинку

30 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL открыли тур

27 ноя 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Пройдет определенное время, прежде чем выйдет новый альбом»

26 ноя 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграли Act III

11 ноя 2025 : 		 Стоит ли ждать новый DEATH ANGEL в 2026?

7 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

2 ноя 2025 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

14 окт 2025 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL: «Не люблю я METALLICA'91»

22 июл 2025 : 		 DEATH ANGEL должны быть успешнее!

15 июл 2025 : 		 Винил DEATH ANGEL выйдет осенью

21 июн 2025 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Мы любим музыку»

1 май 2025 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

29 апр 2025 : 		 DEATH ANGEL целиком сыграют Act III

11 янв 2025 : 		 MARK OSEGUEDA: «Я предложил несколько вариантов замены для тура с W.A.S.P.»

8 дек 2024 : 		 DEATH ANGEL не поехали в тур с W.A.S.P. из-за Kerry King

15 окт 2024 : 		 Юбилейный винил DEATH ANGEL выйдет зимой

24 сен 2024 : 		 Рождественский стрим от DEATH ANGEL

11 сен 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL: «Скрываться от коллег по группе было сложно»

15 авг 2024 : 		 DEATH ANGEL не едут в тур с W.A.S.P. из-за «предательства»

24 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL не против двойни

1 июл 2024 : 		 DEATH ANGEL готовы к студии

3 июн 2024 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о том, как он рассказал коллегам по группе, что будет петь в группе KERRY KING

13 апр 2024 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

6 апр 2024 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о чуть не умершем барабанщике

27 мар 2024 : 		 DEATH ANGEL продолжат работать над альбомом без вокалиста

13 мар 2024 : 		 Выпустят ли DEATH ANGEL сингл в 2024?
Вокалист DEATH ANGEL обещает новую пластинку



В рамках интервью с MARK OSEGUEDA в программе "Wired In The Empire" у него спросили, стоит ли ждать в новом году новый DEATH ANGEL:

«Что ж, я не знаю, выйдет ли он в новом году, но мы определенно его придумаем. Мы находимся на стадии сочинения, это уже точно, и будем записывать демо-версии в течение всего года. Мы определенно работаем над полноформатным альбомом. И он скоро выйдет… Но у меня нет точной даты релиза. У нас даже не забронирована студия на запись, но я бы предположил, что это произойдет в конце следующего года. Я не знаю о дате релиза. Итак, вот и все. Но мы пишем — мы активно пишем. Всеми правдами и неправдами будет выпущен десятый альбом DEATH ANGEL. [Смеется]»

По поводу того, почему DEATH ANGEL решили выпустить две новые песни, продолжая работать над материалом для нового полноформатного альбома, он сказал:

«Ну, мы записали несколько песен, но это просто для того, чтобы поддержать ажиотаж и дать людям понять, что мы все еще здесь, и мы в деле. У нас есть планы выпустить полноформатный альбом, но мы также не хотим, чтобы люди не забывали о нас».




11 дек 2025
С
Санчез
Как же он заебал. Дядь, уже спусти штаны и посри, ой, тоесть выпусти альбом и все... Ажиотаж он пытается поднять, аналитик хренов
