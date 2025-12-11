сегодня



Вокалист DEATH ANGEL обещает новую пластинку



В рамках интервью с MARK OSEGUEDA в программе "Wired In The Empire" у него спросили, стоит ли ждать в новом году новый DEATH ANGEL:



«Что ж, я не знаю, выйдет ли он в новом году, но мы определенно его придумаем. Мы находимся на стадии сочинения, это уже точно, и будем записывать демо-версии в течение всего года. Мы определенно работаем над полноформатным альбомом. И он скоро выйдет… Но у меня нет точной даты релиза. У нас даже не забронирована студия на запись, но я бы предположил, что это произойдет в конце следующего года. Я не знаю о дате релиза. Итак, вот и все. Но мы пишем — мы активно пишем. Всеми правдами и неправдами будет выпущен десятый альбом DEATH ANGEL. [Смеется]»



По поводу того, почему DEATH ANGEL решили выпустить две новые песни, продолжая работать над материалом для нового полноформатного альбома, он сказал:



«Ну, мы записали несколько песен, но это просто для того, чтобы поддержать ажиотаж и дать людям понять, что мы все еще здесь, и мы в деле. У нас есть планы выпустить полноформатный альбом, но мы также не хотим, чтобы люди не забывали о нас».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 60

