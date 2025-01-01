Arts
Новости
O
10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»

13 авг 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс третью операцию на глазах

17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

13 янв 2022 : 		 MICHAEL SWEET перенёс новую операцию

3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»
У MICHAEL SWEET рак



zoom
MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:

«Многие из вас спрашивали о моем здоровье и благополучии, поэтому я хотел сообщить вам последние новости.

Во-первых, спасибо вам всем за ваши постоянные мысли и молитвы. Это всегда много значит для меня, и я не могу выразить словами, как я благодарен вам за то, что вы нашли время подумать обо мне.

Я поговорил со своим эндокринологом, и, к сожалению, биопсия, которая была проведена 11.17 (узелок в правой части щитовидной железы), дала положительный результат. Злокачественный.

У меня запланированы компьютерная томография и УЗИ на следующий понедельник, 15.12 (после рождественского шоу), а затем, 22.12, я встречусь со своим лечащим врачом / хирургом, чтобы выработать план дальнейших действий.

Мы начинаем запись нового альбома STRYPER 28 декабря, и все будет в соответствии с графиком. Как только мы закончим запись, мне предстоит еще одна операция по удалению правой части щитовидной железы и самого узла.

Это папиллярный рак щитовидной железы, так что хорошая новость в том, что он растет медленно, и мой врач, похоже, настроен очень оптимистично.

Интересно, что я записал "When We Were Kings" через 2 месяца (с точностью до дня) после моей первой тиреоидэктомии, и я никогда не чувствовал себя лучше в вокальном плане.

К сожалению (и совсем недавно), у меня возникли некоторые проблемы с вокалом, и я чувствую себя немного "перегруженным". Теперь я понимаю почему.

Приношу свои искренние извинения за то, что в последнее время не мог выкладываться на все 100%. Честно говоря, это было нелегко, но я уверен, что все наладится.

Несмотря на то, что мне неприятно даже слышать слово на букву "Р" (не говоря уже о том, чтобы услышать диагноз), я верю, что это достаточно скоро останется позади. Я возьмусь за дело, разберусь с этим, вылечусь и буду готов к 2026 году.

Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, поскольку я знаю и верю, что у Бога есть план.

Я всегда чувствовал какое-то умиротворение, когда мог попросить о молитве здесь. Будь то за кого-то другого или за себя, вы всегда находите для этого время, и это настоящее благословение. Это было постоянным в моей жизни, и я верю, что вы все друзья. Семья.

Я люблю вас, ребята, и не могу дождаться, когда увижу вас на гастролях в 2026 году.

Счастливого Рождества, и я надеюсь, что вам всем понравится новый рождественский альбом STRYPER!

Всегда помните — Христос – всему голова (в этот праздник)».






просмотров: 40

