сегодня
У MICHAEL SWEET рак
MICHAEL SWEET опубликовал следующее сообщение:
«Многие из вас спрашивали о моем здоровье и благополучии, поэтому я хотел сообщить вам последние новости.
Во-первых, спасибо вам всем за ваши постоянные мысли и молитвы. Это всегда много значит для меня, и я не могу выразить словами, как я благодарен вам за то, что вы нашли время подумать обо мне.
Я поговорил со своим эндокринологом, и, к сожалению, биопсия, которая была проведена 11.17 (узелок в правой части щитовидной железы), дала положительный результат. Злокачественный.
У меня запланированы компьютерная томография и УЗИ на следующий понедельник, 15.12 (после рождественского шоу), а затем, 22.12, я встречусь со своим лечащим врачом / хирургом, чтобы выработать план дальнейших действий.
Мы начинаем запись нового альбома STRYPER 28 декабря, и все будет в соответствии с графиком. Как только мы закончим запись, мне предстоит еще одна операция по удалению правой части щитовидной железы и самого узла.
Это папиллярный рак щитовидной железы, так что хорошая новость в том, что он растет медленно, и мой врач, похоже, настроен очень оптимистично.
Интересно, что я записал "When We Were Kings" через 2 месяца (с точностью до дня) после моей первой тиреоидэктомии, и я никогда не чувствовал себя лучше в вокальном плане.
К сожалению (и совсем недавно), у меня возникли некоторые проблемы с вокалом, и я чувствую себя немного "перегруженным". Теперь я понимаю почему.
Приношу свои искренние извинения за то, что в последнее время не мог выкладываться на все 100%. Честно говоря, это было нелегко, но я уверен, что все наладится.
Несмотря на то, что мне неприятно даже слышать слово на букву "Р" (не говоря уже о том, чтобы услышать диагноз), я верю, что это достаточно скоро останется позади. Я возьмусь за дело, разберусь с этим, вылечусь и буду готов к 2026 году.
Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, поскольку я знаю и верю, что у Бога есть план.
Я всегда чувствовал какое-то умиротворение, когда мог попросить о молитве здесь. Будь то за кого-то другого или за себя, вы всегда находите для этого время, и это настоящее благословение. Это было постоянным в моей жизни, и я верю, что вы все друзья. Семья.
Я люблю вас, ребята, и не могу дождаться, когда увижу вас на гастролях в 2026 году.
Счастливого Рождества, и я надеюсь, что вам всем понравится новый рождественский альбом STRYPER!
Всегда помните — Христос – всему голова (в этот праздник)».
