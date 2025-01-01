Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Paul Gilbert

*



11 дек 2025 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

20 ноя 2025 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

17 авг 2024 : 		 PAUL GILBERT лишился гитар в Германии

24 мар 2023 : 		 PAUL GILBERT исполняет трек RAINBOW

24 фев 2023 : 		 PAUL GILBERT исполняет BLACK SABBATH

2 фев 2023 : 		 PAUL GILBERT исполняет DIO

13 май 2022 : 		 Видео полного выступления PAUL GILBERT

28 дек 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

14 дек 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

2 дек 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

12 ноя 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

31 окт 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

4 окт 2021 : 		 PAUL GILBERT джемует с гитаристом DRAGONFORCE

4 июн 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

15 апр 2021 : 		 Новая композиция PAUL GILBERT

15 мар 2021 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

22 авг 2020 : 		 PAUL GILBERT: «Помню, жили мы как-то с Satchel’ом...»

21 янв 2020 : 		 PAUL GILBERT и STEVE MORSE исполнили классику LED ZEPPELIN

21 май 2019 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

18 апр 2019 : 		 Новое видео PAUL GILBERT

23 мар 2019 : 		 Гитарист MR. BIG выпустит новый альбом в мае

9 ноя 2016 : 		 Видеоприветствие PAUL GILBERT для российских фэнов

22 авг 2016 : 		 PAUL GILBERT, ANDY TIMMONS, RON "BUMBLEFOOT" THAL исполняют KISS

27 май 2016 : 		 Сэмплы новых песен PAUL GILBERT

27 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT

26 май 2016 : 		 Сэмпл новой песни PAUL GILBERT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео PAUL GILBERT



zoom
If You Soak Bread in the Sauce, новое видео PAUL GILBERT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "WROC", выходящего 27 февраля на Music Theories Recordings.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом