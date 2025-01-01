Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Saxon

*



12 дек 2025 : 		 SAXON приступили к записи

21 ноя 2025 : 		 PAUL QUINN выступил с SAXON

18 июл 2025 : 		 Новый альбом SAXON будет в 2026

1 июл 2025 : 		 SAXON отменяют концерты

10 июн 2025 : 		 Концертное видео SAXON

29 май 2025 : 		 Концертный релиз SAXON выйдет летом

18 май 2025 : 		 Фронтмен SAXON думает, что новый альбом выйдет в следующем году

19 апр 2025 : 		 BRIAN TATLER: «Присоединение к SAXON стало ещё одной отличной возможностью для карьерного роста»

15 апр 2025 : 		 Концертное видео SAXON

14 апр 2025 : 		 PAUL QUINN всё ещё работает с SAXON

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SAXON

10 мар 2025 : 		 DORO спела с SAXON

5 мар 2025 : 		 Фронтмен SAXON: «Оказаться в пятёрке лучших британских металл-групп — это здорово»

15 фев 2025 : 		 Вокалист SAXON обещает альбом в 2026

1 фев 2025 : 		 Новое видео SAXON

17 дек 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

2 дек 2024 : 		 Вокалист SAXON о туре с MOTÖRHEAD в 1979

7 окт 2024 : 		 Новое видео SAXON

30 сен 2024 : 		 SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'

4 сен 2024 : 		 BRIAN TATLER оттянулся с SAXON

2 сен 2024 : 		 У вокалиста SAXON проблемы с сердцем

1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

31 май 2024 : 		 Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам

13 май 2024 : 		 Видео полного выступления SAXON

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

12 апр 2024 : 		 Основатель SAXON сел за насилие над ребенком
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SAXON приступили к записи



zoom
SAXON опубликовали несколько фотографий из студии, где группа записывает свой новый студийный альбом, релиз которого предварительно намечен на конец следующего года.








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 67

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом