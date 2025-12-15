Arts
Новости
Новости
TOP5
David Coverdale

15 дек 2025 : 		 DAVID COVERDALE решил избавиться от аккаунтов в соцсетях

25 ноя 2025 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Жаль, что DAVID COVERDALE ушел на пенсию»

24 ноя 2025 : 		 STEVE VAI поблагодарил DAVID COVERDALE

22 ноя 2025 : 		 REB BEACH поблагодарил DAVID COVERDALE

16 ноя 2025 : 		 Жена и сын DAVID COVERDALE прокомментировали его заявление о завершении карьеры

24 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

12 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

16 ноя 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

9 ноя 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

28 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

24 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID COVERDALE

19 окт 2024 : 		 DAVID COVERDALE представляет новый релиз

29 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE

8 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DAVID COVERDALE

17 авг 2024 : 		 DAVID COVERDALE выпустит бокс-сет

24 ноя 2023 : 		 Альбом COVERDALE PAGE вышел на виниле

3 июл 2023 : 		 GLENN HUGHES — о вероятности сотрудничества с DAVID'ом COVERDALE'ом: «Окно возможностей закрывается»

2 июл 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Гитарку не желаете?»

29 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Осенью ждите от меня кое-что интересное»

1 июн 2023 : 		 DAVID COVERDALE открыт для сотрудничества с гитаристом LED ZEPPELIN

24 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE: «Я не притворяюсь тем, кем не являюсь»

21 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание

16 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYKES'ом

14 ноя 2022 : 		 DOUG ALDRICH — о работе с DAVID'ом COVERDALE'ом

30 сен 2022 : 		 ADRIAN VANDENBERG — о разногласиях с DAVID'ом COVERDALE'ом

19 янв 2022 : 		 DAVID COVERDALE продал каталог ROUND HILL MUSIC
Показать далее
DAVID COVERDALE решил избавиться от аккаунтов в соцсетях



DAVID COVERDALE опубликовал следующее сообщение:

«Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сестры Змеи... Спустя более чем 20 весёлых лет общения с вами сначала на BBS на whitesnake.com, а затем в Twitter (вот это были времена) и других соцсетях... Это было потрясающее путешествие, но после более 50 лет в музыкальном бизнесе для меня настало время уйти из социальных сетей, чтобы полностью погрузиться в приятные размышления о своей карьере и жизни и насладиться пенсией в кругу друзей и моей любимой семьи...

Для меня было огромным удовольствием общаться с вами все эти годы... делиться музыкальными клипами, забавными мемами, смешными историями, информацией о гастролях, распаковывать подарки, отвечать на вопросы поклонников, выступать в роли Санта-Снейка... Незабываемые, драгоценные воспоминания... И я благодарю каждого из вас за вашу поддержку и участие... Какое невероятное путешествие мы проделали вместе! Это волшебный опыт!

Пожалуйста, берегите себя и знайте, что ВЫ ЛЮБИМЫ БЕЗМЕРНО... Будьте в безопасности, будьте счастливы и не позволяйте никому запугать вас... Счастливого Рождества и чудесного Нового года вам и вашим близким от меня и моих близких!

Ваш покорный змей, David Coverdale».






КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 дек 2025
Corpsegrinder04
Понятно теперь , куда Starbreacker пропал.
15 дек 2025
Dem0niac
DAVID COVERDALE решил избавиться от аккаунтов в соцсетях
и установить мессенджер МАХ
15 дек 2025
С
Санчез
Dem0niac, гойда получается
15 дек 2025
olly71
Прям как я . Только Телеграмм себе оставил все остальные аккаунты закрыл . Надоело .
