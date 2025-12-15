сегодня



DAVID COVERDALE решил избавиться от аккаунтов в соцсетях



DAVID COVERDALE опубликовал следующее сообщение:



«Дамы и господа, мальчики и девочки, братья и сестры Змеи... Спустя более чем 20 весёлых лет общения с вами сначала на BBS на whitesnake.com, а затем в Twitter (вот это были времена) и других соцсетях... Это было потрясающее путешествие, но после более 50 лет в музыкальном бизнесе для меня настало время уйти из социальных сетей, чтобы полностью погрузиться в приятные размышления о своей карьере и жизни и насладиться пенсией в кругу друзей и моей любимой семьи...



Для меня было огромным удовольствием общаться с вами все эти годы... делиться музыкальными клипами, забавными мемами, смешными историями, информацией о гастролях, распаковывать подарки, отвечать на вопросы поклонников, выступать в роли Санта-Снейка... Незабываемые, драгоценные воспоминания... И я благодарю каждого из вас за вашу поддержку и участие... Какое невероятное путешествие мы проделали вместе! Это волшебный опыт!



Пожалуйста, берегите себя и знайте, что ВЫ ЛЮБИМЫ БЕЗМЕРНО... Будьте в безопасности, будьте счастливы и не позволяйте никому запугать вас... Счастливого Рождества и чудесного Нового года вам и вашим близким от меня и моих близких!



Ваш покорный змей, David Coverdale».











+1 -0



( 4 ) просмотров: 463

