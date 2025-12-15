Arts
Новости
Clutch

15 дек 2025 : CLUTCH начнут запись в начале года

17 июн 2025 : 		 Концертное видео CLUTCH

17 май 2025 : 		 CLUTCH определились с продюсером

24 мар 2025 : 		 CLUTCH нужно время

20 ноя 2024 : 		 CLUTCH целиком исполнят альбом 1995 года

1 ноя 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Сочинять в турне непросто»

7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

24 авг 2024 : 		 CLUTCH набрали идей на часть альбома

15 авг 2024 : 		 CLUTCH готовят 15 песен для альбома

31 июл 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»

26 июл 2024 : 		 CLUTCH набирают идеи

11 июл 2024 : 		 У CLUTCH есть десяток идей

16 апр 2024 : 		 Новый CLUTCH к концу 2025

28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH
CLUTCH начнут запись в начале года



В интервью Metal Hammer Neil Fallon рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«В начале этого года мы приступили к предпродакшну и записи материала, но затем снова отправились в турне. В январе будет еще одна сессия по написанию материала, а запись планируется на конец января или начало февраля. В настоящее время от завершения записи до мастеринга проходит до шести месяцев. И самое замечательное в том, что мы являемся собственным лейблом звукозаписи, — если нам кажется неправильным выпускать альбом в данный момент, мы этого не делаем. Мы предпочитаем подождать и сделать его настолько хорошим, насколько это возможно. Таково положение дел. В альбоме есть несколько песен, но я не собираюсь предсказывать, когда он может быть выпущен».

На вопрос, "хорошо ли звучит" новый материал, он ответил:

«С каждым годом придумывать материал становится все труднее и труднее, потому что у тебя уже есть столько альбомов.... да. Мы знаем, что [как альбом] все будет хорошо».




15 дек 2025
Red One
Молодцы мужики
