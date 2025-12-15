сегодня



CLUTCH начнут запись в начале года



В интервью Metal Hammer Neil Fallon рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«В начале этого года мы приступили к предпродакшну и записи материала, но затем снова отправились в турне. В январе будет еще одна сессия по написанию материала, а запись планируется на конец января или начало февраля. В настоящее время от завершения записи до мастеринга проходит до шести месяцев. И самое замечательное в том, что мы являемся собственным лейблом звукозаписи, — если нам кажется неправильным выпускать альбом в данный момент, мы этого не делаем. Мы предпочитаем подождать и сделать его настолько хорошим, насколько это возможно. Таково положение дел. В альбоме есть несколько песен, но я не собираюсь предсказывать, когда он может быть выпущен».



На вопрос, "хорошо ли звучит" новый материал, он ответил:



«С каждым годом придумывать материал становится все труднее и труднее, потому что у тебя уже есть столько альбомов.... да. Мы знаем, что [как альбом] все будет хорошо».







