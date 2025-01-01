Arts
22 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS о выступлении перед Сенатом

GENE SIMMONS о выступлении перед Сенатом



zoom
GENE SIMMONS в программе "CBS News 24/7 Mornings" ответил на вопрос, в чем заключаются его аргументы и что, как он надеется, законодатели извлекли из его высказываний):

«Конгресс должен принять законопроект под названием "Закон о справедливости в американской музыке". Американская музыка — это мы изобрели рок-н-ролл, блюз, хип-хоп, кантри и вестерн, джаз, все это. Это происходит отсюда. Музыка Америки — это музыка планеты. Независимо от того, идет ли речь о песне Бинга Кросби "'I'm dreaming of a white Christmas", написанной Ирвингом Берлином, возможно, почти сто лет назад, и дошедшей до сегодняшней музыки. Элвису Пресли не заплатили ни единого пенни за все те — видит бог — десятки тысяч часов, в течение которых вы слышали его голос по AM- и FM-радио. Я повторю это еще раз: вашим любимым артистам не платят ни цента, когда вы слышите их голоса, звучащие по AM- и FM-радио. Между тем, сама радиоиндустрия только что заработала 14 миллиардов долларов — это с большой буквы — на продаже рекламы. И, кстати, у них больше власти. Я здесь не для того, чтобы демонизировать их, но пришло время платить артистам хоть что-то — где-то между нулем и 14 миллиардов долларов, которые получает радиоиндустрия. Так что это лазейка, которую нужно заполнить — не для меня, у меня все в порядке. Я зарабатываю на жизнь. Но всем начинающим артистам каждая копейка помогает выжить. Ради всего святого, наши дети и потомки наших детей станут звездами завтрашнего дня, а значит, и мировыми звездами. Давайте дадим им шанс. Прямо сейчас, если их песни будут звучать на радио и радиостанциях, они получат "зеро"».

На вопрос, считает ли он, что его просьба была услышана или законодатели "действительно добьются принятия этого закона", Gene ответил:

/Я имел удовольствие встретиться со спикером Палаты представителей, с сенатором Маршей Блэкберн, а также с мистером [Адамом] Шиффом из Демократической партии. часть. Они согласны с тем, что это необходимо исправить. У меня было несколько личных встреч с президентом наедине, мы просто говорили о семье и прочем. Я не буду упоминать, о чем еще мы говорили, но это пройдет, потому что это несправедливость, которая давно назрела.

Я хотел бы подчеркнуть, что существует огромная разница между стримингом и AM- и FM-радио. Мы говорим только об AM и FM-радио. Когда я еду по шоссе, меня сопровождают AM и FM-радио. Я включаю свою любимую радиостанцию и, переезжая из города в город, включаю [радио], чтобы послушать Синатру. Наследникам Фрэнка не заплатили ни пенни за все те миллионы раз, когда вы слышали, как Синатра поет эти песни. Селин Дион и Уитни Хьюстон никогда не зарабатывали ни пенни, когда их слушали по радио, но радиостанции зарабатывали кучу денег. Как и многие другие люди. Мы не говорим о авторах или издателях. Им заплатили. Но я слушаю не потому, что кто-то написал песню или где-то заиграл на флейте. Я хочу послушать Элвиса, Уитни или других новейших исполнителей. Им ничего не платят, и это нужно исправить прямо сейчас!»




