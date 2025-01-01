сегодня



Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет



RIK EMMETT в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" прокомментировал решение отправится в тур в формате секстета, в которой вошли Rik Emmett (guitar, vocals), Mike Levine (bass, keyboards), Gil Moore (drums, vocals), guitarist Phil X, drummer и keyboardist Brent Fitz и bassist Todd Kerns:



«Это постоянная работа. И каждый день я сажусь за сценарий, смотрю на мелодии и думаю об этом. И самое главное, во-первых, они сами по себе невероятно умелые, талантливые и опытные музыканты. И они заслуживают того, чтобы в конечном итоге почувствовать себя такой же частью этого, как Gil, Mike и я. Я хочу, чтобы они испытывали чувство сопричастности и гордости за то, что происходит, потому что — и это снова касается песен и того, как мы их преподносим, — у этих песен своя собственная жизнь. Но я думаю, что сейчас все понимают, что TRIUMPH жаждет вернуться и сыграть эти песни, и я думаю, что они поддержат эту жажду, даже если мы станем старыми и немощными и не обязательно сможем это сделать. Я надеюсь, что песни все еще будут звучать, и если эти молодые ребята захотят взять на себя большую нагрузку, я уверен, они это сделают».



Ссылаясь на тот факт, что Phil X, Fitz и Kerns ранее уже играли с Gil и Rick 6 июня 2025 года на фестивале Rogers Festival At The Final, бесплатном концерте на открытом воздухе перед вторым матчем Финала Кубка Стэнли 2025 года между "Эдмонтон Ойлерз" и "Флорида Пантерз" в Эдмонтоне, Альберта, Канада. он продолжил:



«В ближайшее время я собираюсь сказать вам вот что: Я знаю, что все они умеют потрясающе петь. И в Эдмонтоне был момент, который попал в социальные сети, когда мы с Gil и теми тремя парнями просто пели "Lay It On The Line" бэк-вокалом, чтобы разогреться. И тогда я подумал: "А хорошо". Это был замечательный момент — это был один из моих любимых моментов в этой жизни — и я подумал, что это должно стать частью шоу. У нас должны быть моменты, когда группа должна прервать "Lay It On The Line", а мы должны просто спеть гармонию. И мы можем сделать это в "Fight The Good Fight". Мы можем сделать это в песнях, которых у нас изначально не было. Это как еще одна стрела в моем колчане, это еще один инструмент. Я соглашаюсь: "Отлично". Есть вещи, которые я хочу попробовать и которыми воспользуюсь. И все они невероятно искусны. Fitz умеет играть на клавишных, а Todd — такой же хороший гитарист, как и басист. Сейчас на столе так много игральных карт, что я думаю: "О..." Те люди, которые слушают только по радио, радостно потирают руки. Вот что происходит. В ближайшее время это будет реально крутая штука, с которой можно будет поиграть. И потом, те недели, о которых говорил Gil, эти генеральные репетиции и все такое, чувак, я думаю, у нас будет возможность кое-что придумать. И не обращайте внимания на постановку, о которой говорит Gil и с которой все это началось, просто в музыкальном и художественном плане здесь будет нечто совершенно особенное».



По поводу того, как Fitz и Kerns были выбраны для участия в туре TRIUMPH 2026, Gil сказал:



«Когда я убедил Phil'a, что это нечто [то, что должно было случиться], сначала, я думаю, он подумал: "О, это фантастика. Этого не будет". А потом он понял: "Нет, нет, это серьезно. Это будет!" И когда дело дошло до заполнения других вакансий и всего такого, он спросил: "Кого ты хочешь, чтобы я взял?" И он как бы проходил через это, это, это и это. И я ответил: "Это же просто. Мы должны найти людей с добрыми сердцами." Все эти парни, о которых мы говорим, действительно хорошие музыканты, но нам нужны люди, которые будут хорошо работать в раздевалке. Поэтому мы хотим найти хороших людей. И он сразу же обращается к Todd и Brent и говорит: "Это все решает. У меня есть ребята". И они еще и замечательные люди, в дополнение ко всему их таланту. Они очень, очень талантливые, как сказал Rick, потрясающе талантливые люди, они именно такие. Вот почему они были выбраны. И Phil их выбрал»



Отметив, что Phil уже однажды заменял Rick'a в TRIUMPH, ведущий спросил Rick'a , не "волнуется" ли он, что ему придется сделать шаг назад и отдать все внимание молодому музыканту в предстоящем туре.



«Нет, нет, нет. Все совсем иначе. Если бы кто-нибудь сказал: "Ну, это будут только три оригинальных парня", я бы отреагировал гораздо более неохотно, чем когда они пришли ко мне и спросили: "И угадайте, кто еще у нас есть?" И мысленно я думаю: "Phil X". Я определенно хочу дать этому парню столько, чтобы он повесился, потому что он просто невероятный музыкант, и он совсем не такой, как я. В этом мире есть что-то вроде Эдди Ван Халена, Рэнди Роудса — у него есть виртуозность, которая совершенно не присуща моей игре. Но у него есть огромный опыт. Он гастролировал с BON JOVI и все такое. И я думаю, ну, я думаю, может быть, у него появится возможность еще немного размяться и, возможно, у него будет немного больше свободы действий.



TRIUMPH — это группа, у которой на самом деле нет музыкального лидера. В определенном смысле Gil лидер. Когда мы только начинали, Mike был своего рода продюсером в студии и лидером в этом отношении. Но я полагаю, что все эти ребята, которые у нас есть, и Phil в частности, в определенном смысле обладают лидерскими качествами, и я хочу, чтобы звезда Phil'a засияла. Я рад отойти на задний план, немного отодвинуться за кулисы и дать ему немного возможностей проявить себя!»



















