Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

все новости группы
Канада
2 июн 2023 :
Басист TRIUMPH — о реюнионе
2 июн 2023 :
Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке
30 май 2023 :
NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
Концертное видео TRIUMPH 1983 года
9 мар 2023 :
Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020 :
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019 :
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019 :
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019 :
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019 :
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018 :
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016 :
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016 :
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012 :
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012 :
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012 :
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012 :
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010 :
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010 :
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010 :
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
сегодня
Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет
RIK EMMETT в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" прокомментировал решение отправится в тур в формате секстета, в которой вошли Rik Emmett (guitar, vocals), Mike Levine (bass, keyboards), Gil Moore (drums, vocals), guitarist Phil X, drummer и keyboardist Brent Fitz и bassist Todd Kerns:
«Это постоянная работа. И каждый день я сажусь за сценарий, смотрю на мелодии и думаю об этом. И самое главное, во-первых, они сами по себе невероятно умелые, талантливые и опытные музыканты. И они заслуживают того, чтобы в конечном итоге почувствовать себя такой же частью этого, как Gil, Mike и я. Я хочу, чтобы они испытывали чувство сопричастности и гордости за то, что происходит, потому что — и это снова касается песен и того, как мы их преподносим, — у этих песен своя собственная жизнь. Но я думаю, что сейчас все понимают, что TRIUMPH жаждет вернуться и сыграть эти песни, и я думаю, что они поддержат эту жажду, даже если мы станем старыми и немощными и не обязательно сможем это сделать. Я надеюсь, что песни все еще будут звучать, и если эти молодые ребята захотят взять на себя большую нагрузку, я уверен, они это сделают».
Ссылаясь на тот факт, что Phil X, Fitz и Kerns ранее уже играли с Gil и Rick 6 июня 2025 года на фестивале Rogers Festival At The Final, бесплатном концерте на открытом воздухе перед вторым матчем Финала Кубка Стэнли 2025 года между "Эдмонтон Ойлерз" и "Флорида Пантерз" в Эдмонтоне, Альберта, Канада. он продолжил:
«В ближайшее время я собираюсь сказать вам вот что: Я знаю, что все они умеют потрясающе петь. И в Эдмонтоне был момент, который попал в социальные сети, когда мы с Gil и теми тремя парнями просто пели "Lay It On The Line" бэк-вокалом, чтобы разогреться. И тогда я подумал: "А хорошо". Это был замечательный момент — это был один из моих любимых моментов в этой жизни — и я подумал, что это должно стать частью шоу. У нас должны быть моменты, когда группа должна прервать "Lay It On The Line", а мы должны просто спеть гармонию. И мы можем сделать это в "Fight The Good Fight". Мы можем сделать это в песнях, которых у нас изначально не было. Это как еще одна стрела в моем колчане, это еще один инструмент. Я соглашаюсь: "Отлично". Есть вещи, которые я хочу попробовать и которыми воспользуюсь. И все они невероятно искусны. Fitz умеет играть на клавишных, а Todd — такой же хороший гитарист, как и басист. Сейчас на столе так много игральных карт, что я думаю: "О..." Те люди, которые слушают только по радио, радостно потирают руки. Вот что происходит. В ближайшее время это будет реально крутая штука, с которой можно будет поиграть. И потом, те недели, о которых говорил Gil, эти генеральные репетиции и все такое, чувак, я думаю, у нас будет возможность кое-что придумать. И не обращайте внимания на постановку, о которой говорит Gil и с которой все это началось, просто в музыкальном и художественном плане здесь будет нечто совершенно особенное».
По поводу того, как Fitz и Kerns были выбраны для участия в туре TRIUMPH 2026, Gil сказал:
«Когда я убедил Phil'a, что это нечто [то, что должно было случиться], сначала, я думаю, он подумал: "О, это фантастика. Этого не будет". А потом он понял: "Нет, нет, это серьезно. Это будет!" И когда дело дошло до заполнения других вакансий и всего такого, он спросил: "Кого ты хочешь, чтобы я взял?" И он как бы проходил через это, это, это и это. И я ответил: "Это же просто. Мы должны найти людей с добрыми сердцами." Все эти парни, о которых мы говорим, действительно хорошие музыканты, но нам нужны люди, которые будут хорошо работать в раздевалке. Поэтому мы хотим найти хороших людей. И он сразу же обращается к Todd и Brent и говорит: "Это все решает. У меня есть ребята". И они еще и замечательные люди, в дополнение ко всему их таланту. Они очень, очень талантливые, как сказал Rick, потрясающе талантливые люди, они именно такие. Вот почему они были выбраны. И Phil их выбрал»
Отметив, что Phil уже однажды заменял Rick'a в TRIUMPH, ведущий спросил Rick'a , не "волнуется" ли он, что ему придется сделать шаг назад и отдать все внимание молодому музыканту в предстоящем туре.
«Нет, нет, нет. Все совсем иначе. Если бы кто-нибудь сказал: "Ну, это будут только три оригинальных парня", я бы отреагировал гораздо более неохотно, чем когда они пришли ко мне и спросили: "И угадайте, кто еще у нас есть?" И мысленно я думаю: "Phil X". Я определенно хочу дать этому парню столько, чтобы он повесился, потому что он просто невероятный музыкант, и он совсем не такой, как я. В этом мире есть что-то вроде Эдди Ван Халена, Рэнди Роудса — у него есть виртуозность, которая совершенно не присуща моей игре. Но у него есть огромный опыт. Он гастролировал с BON JOVI и все такое. И я думаю, ну, я думаю, может быть, у него появится возможность еще немного размяться и, возможно, у него будет немного больше свободы действий.
TRIUMPH — это группа, у которой на самом деле нет музыкального лидера. В определенном смысле Gil лидер. Когда мы только начинали, Mike был своего рода продюсером в студии и лидером в этом отношении. Но я полагаю, что все эти ребята, которые у нас есть, и Phil в частности, в определенном смысле обладают лидерскими качествами, и я хочу, чтобы звезда Phil'a засияла. Я рад отойти на задний план, немного отодвинуться за кулисы и дать ему немного возможностей проявить себя!»
