сегодня



Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал о том, какие у него ощущения от того, что он стал новым членом METAL CHURCH:



«Это по-настоящему здорово. Я всегда был большим поклонником творчества Kurdt Vanderhoof. Мы дружим с 1985 года, так что наши пути случайно пересекались в самых неожиданных местах. Группа на протяжении всего этого времени сохраняла своё звучание. И я думаю, что приход Brian Allen в качестве нового вокалиста — это круто.



Когда я услышал демо-записи предстоящего альбома METAL CHURCH, то, во-первых, подумал: "Для меня эталоном всегда был первый альбом... Это то, что нужно". А потом, слушая, как поёт Brian, я подумал: "У этого парня есть талант". И я услышал в нём немного NAZARETH, Джона Оливу из SAVATAGE, конечно, немного покойного вокалиста METAL CHURCH Дэвида Уэйна. Все эти маленькие нюансы, эти маленькие слои. Я слышал это и думал: "О Боже, этот парень соответствует критериям моих любимых певцов", и при этом у него явно есть свой собственный стиль».



David заявил, что он присоединился к новому составу METAL CHURCH практически вслепую:



«Я ещё не был знаком с Rick Van Zandt, другим гитаристом, но я поехал в Калифорнию, чтобы записаться в домашней студии Kurdt. Итак, мы записали басовые партии. А сразу после этого Брайан приехал, чтобы спеть, и мы записали гитары... А Ken Mary присоединился к нам позже. Jeff Plate всё ещё был барабанщиком на тот момент, но вдруг его жизнь стала очень насыщенной, потому что прошлым летом он поехал в Европу с SAVATAGE, и они развернулись по полной программе. SAVATAGE всегда были очень популярны в Европе, особенно в Германии. А зимой Jeff занят гастролями с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA».



Насчёт того, что он занимался столькими музыкальными проектами с момента своего ухода из MEGADETH, David сказал:



«Это интересный этап в жизни. Мне очень повезло, что я большую часть своей жизни был в одной группе, и я никогда не стремился к тому, чтобы заняться сольной карьерой или играть ещё в четырёх группах. Но потом наступил день, когда группа распалась, и у меня появилась возможность расправить крылья и начать играть с кучей других людей, что, честно говоря, мне было очень нужно».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 330

