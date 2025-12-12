Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
TOP5
*

Metal Church

*



12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»

24 мар 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

11 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома METAL CHURCH

3 фев 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!
Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью рассказал о том, какие у него ощущения от того, что он стал новым членом METAL CHURCH:

«Это по-настоящему здорово. Я всегда был большим поклонником творчества Kurdt Vanderhoof. Мы дружим с 1985 года, так что наши пути случайно пересекались в самых неожиданных местах. Группа на протяжении всего этого времени сохраняла своё звучание. И я думаю, что приход Brian Allen в качестве нового вокалиста — это круто.

Когда я услышал демо-записи предстоящего альбома METAL CHURCH, то, во-первых, подумал: "Для меня эталоном всегда был первый альбом... Это то, что нужно". А потом, слушая, как поёт Brian, я подумал: "У этого парня есть талант". И я услышал в нём немного NAZARETH, Джона Оливу из SAVATAGE, конечно, немного покойного вокалиста METAL CHURCH Дэвида Уэйна. Все эти маленькие нюансы, эти маленькие слои. Я слышал это и думал: "О Боже, этот парень соответствует критериям моих любимых певцов", и при этом у него явно есть свой собственный стиль».

David заявил, что он присоединился к новому составу METAL CHURCH практически вслепую:

«Я ещё не был знаком с Rick Van Zandt, другим гитаристом, но я поехал в Калифорнию, чтобы записаться в домашней студии Kurdt. Итак, мы записали басовые партии. А сразу после этого Брайан приехал, чтобы спеть, и мы записали гитары... А Ken Mary присоединился к нам позже. Jeff Plate всё ещё был барабанщиком на тот момент, но вдруг его жизнь стала очень насыщенной, потому что прошлым летом он поехал в Европу с SAVATAGE, и они развернулись по полной программе. SAVATAGE всегда были очень популярны в Европе, особенно в Германии. А зимой Jeff занят гастролями с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA».

Насчёт того, что он занимался столькими музыкальными проектами с момента своего ухода из MEGADETH, David сказал:

«Это интересный этап в жизни. Мне очень повезло, что я большую часть своей жизни был в одной группе, и я никогда не стремился к тому, чтобы заняться сольной карьерой или играть ещё в четырёх группах. Но потом наступил день, когда группа распалась, и у меня появилась возможность расправить крылья и начать играть с кучей других людей, что, честно говоря, мне было очень нужно».




КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

12 дек 2025
Орион
Ох и хитрый жучара этот Эллефсон))
12 дек 2025
G
GlowoErzum
Take me to church. I will jerk u like a dog...
