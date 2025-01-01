ANTONY 'ABADDON' BRAY выбрал любимый альбом VENOM

сегодня



ANTONY 'ABADDON' BRAY в недавнем интервью обсудил будущие юбилейные концерты по случаю 45-летия дебютного альбома:



«В 2026 году мы собираемся провести настоящий тур по фестивалям, я и Mantas, с приглашенными музыкантами. И с тех пор, как мы объявили об этом, к нам пришло много других людей, к нам пришло много людей, агентства и промоутеры пришли и спросили: "Вы сделаете это в Бельгии?", "Вы сделаете это во Франции?", "Вы сделаете это в Австралия?' Так что, да, именно этим мы и занимаемся.



Это всегда будут выступления на фестивалях. Туров не будет. Будут концерты на фестивалях. Это всегда будем я и Mantas с приглашенным вокалистом-басистом и другими гостями — кто свободен, кто не работает. Мы работаем с Tom [Angelripper] из SODOM. Мы будем работать с Mille [Petrozza из KREATOR], Schmier [из DESTRUCTION], Tom Warrior [из CELTIC FROST] — все эти люди придут и споют с нами несколько песен VENOM. По сути, это не группа, а большая вечеринка. Так вот, что будет.



В следующем году исполняется 45 лет "Welcome To Hell". После этого исполнится 45 лет "Black Metal". После этого исполнится 45 лет "At War With Satan". Так что мы сыграем все песни с этих альбомов, а также некоторые синглы и Би-сайды, потому что VENOM всегда очень везло, что все синглы всегда были очень хорошо приняты, все синглы и би-сайды были хорошо приняты, как, например, "Nightmare", "Die Hard" и все такое прочее, а не только треки с альбома. Так что это празднование 45-летия VENOM!»



На вопрос, каким альбомом VENOM он особенно гордится и почему, он ответил:



«Моим любимым альбомом — я всегда это говорил — всегда будет "Prime Evil" [1989 года выпуска]. Мне действительно нравится "Prime Evil", и он мне понравился, потому что в то время у меня была студия звукозаписи и было настроено оборудование, и это был лучший альбом, на котором я играл, потому что у меня было столько времени, сколько мне было нужно. Я считаю, что [тогдашний басист/вокалист VENOM Tony] Dolan [предложил] несколько хороших вещей, как и Jeff. Конечно, я люблю "Welcome To Hell" и "Black Metal", но "Prime Evil" звучал так, как мне нравилось, на протяжении всего альбома. Я ни с чем не боролся. У меня было действительно хорошее оборудование, и у меня были прекрасные отношения с инженером и продюсером, которые пришли на работу. Я работал с Kevin Ridley, который все это время был студийным инженером. Так что я знал, на что он способен, и я знал, что он делает, чтобы добиться определенных звуков, не только для ударных, но, в моем случае, да, для ударных. Так что для меня это был очень простой альбом».







