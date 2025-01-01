сегодня



Новая песня EPICA



Avatar - The Final Incarnation, новая песня EPICA, доступна для прослушивания ниже.



Mark: «В индуистской философии Калки олицетворяет последнего аватара, который восстанавливает равновесие в конце эпохи. Эта идея вырваться из замкнутого круга — через самореализацию, отрешенность от желаний и внутреннюю трансформацию — находит во мне глубокий отклик».



Simone: «Мы с нетерпением ждем начала европейского тура. Каждый вечер выходить на сцену перед нашими невероятными фанатами — это основа того, что мы делаем, и наша новая песня определенно вдохновит вас на то путешествие, которое мы собираемся совершить все вместе!»







