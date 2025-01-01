Arts
Epica

11 дек 2025 : 		 Новая песня EPICA

20 ноя 2025 : 		 Концертное видео EPICA

12 ноя 2025 : 		 EPICA переносят тур из-за здоровья вокалистки

26 окт 2025 : 		 Концертное видео EPICA

10 сен 2025 : 		 Гитарист EPICA: «Все получают в группе одинаково»

27 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

14 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

12 авг 2025 : 		 Вокалистка EPICA о знакомстве с симфо-металлом

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA'14

1 авг 2025 : 		 Концертное видео EPICA

22 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

10 июл 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

20 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

2 апр 2025 : 		 Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA

27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA
Новая песня EPICA



Avatar - The Final Incarnation, новая песня EPICA, доступна для прослушивания ниже.

Mark: «В индуистской философии Калки олицетворяет последнего аватара, который восстанавливает равновесие в конце эпохи. Эта идея вырваться из замкнутого круга — через самореализацию, отрешенность от желаний и внутреннюю трансформацию — находит во мне глубокий отклик».

Simone: «Мы с нетерпением ждем начала европейского тура. Каждый вечер выходить на сцену перед нашими невероятными фанатами — это основа того, что мы делаем, и наша новая песня определенно вдохновит вас на то путешествие, которое мы собираемся совершить все вместе!»




