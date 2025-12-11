Arts
Новости
Новости
*

Axel Rudi Pell

*



11 дек 2025 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

24 апр 2025 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в 2026

6 дек 2024 : 		 Новое видео вокалиста AXEL RUDI PELL

7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления AXEL RUDI PELL

22 май 2024 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

4 апр 2024 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

2 мар 2024 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит летом новый альбом

1 апр 2023 : 		 Визуальный ряд от AXEL RUDI PELL

24 фев 2023 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

8 апр 2022 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

25 мар 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

18 фев 2022 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

1 фев 2022 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

3 ноя 2021 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

23 июл 2021 : 		 Кавер-версия хита Тома Джонса от AXEL RUDI PELL

28 июн 2021 : 		 Кавер-версия SAMMY HAGAR от AXEL RUDI PELL

13 май 2021 : 		 Новый релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

20 июн 2020 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

28 мар 2020 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

6 фев 2020 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

28 апр 2019 : 		 Новое концертное видео AXEL RUDI PELL

8 апр 2019 : 		 Концертный релиз AXEL RUDI PELL выйдет летом

8 янв 2019 : 		 AXEL RUDI PELL выпустит особый альбом

5 окт 2018 : 		 Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом

29 сен 2018 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL
Новая песня AXEL RUDI PELL



Ghost Town, новая песня AXEL RUDI PELL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ghost Town", релиз которого намечен на 20 марта:

“The Regicide (Intro)”
“Guillotine Walk”
“Breaking Seals” (feat. Udo Dirkschneider)
“Ghost Town“
“Holy Water”
“The Enemy Within”
“Hurricane”
“Sanity”
“Towards The Shore”
“Steps Of Stone”
“Higher Call”




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 дек 2025
С
Санчез
Джонни, а когда Crush 40?
11 дек 2025
Corpsegrinder04
Всё та же нейронная джи-джи-джи дыц-дыц-дыц музыка от ИИ Акселя Руди Пелла. Он её много нагенерировал 25 лет назад начиная с Маскарад Балл.
Альбомов на пятнадцать ещё хватит материала.
