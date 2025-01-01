Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*

LIK

*
Новое видео LIK



They, новое видео LIK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Necro", релиз которого состоялся 18 апреля:

1. Deceased
2. War Praise
3. They
4. Worms Inside
5. Morgue Rat
6. Shred into Pieces
7. In Ruins
8. The Stockholm Massacre
9. Fields of Death
10. Rotten Inferno




