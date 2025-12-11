Arts
*

Benighted

*



11 дек 2025 : 		 Новое видео BENIGHTED

16 апр 2024 : 		 Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

4 апр 2024 : 		 Новое видео BENIGHTED

5 мар 2024 : 		 Новая песня BENIGHTED

9 фев 2024 : 		 Новое видео BENIGHTED

7 июл 2023 : 		 Альбом BENIGHTED выйдет на виниле

1 июн 2022 : 		 Новое видео BENIGHTED

16 июл 2021 : 		 Видео с текстом от BENIGHTED

19 авг 2020 : 		 Новая песня BENIGHTED

10 апр 2020 : 		 Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

13 фев 2020 : 		 Вокалист HATEBREED на новом треке BENIGHTED

21 янв 2020 : 		 Новая песня BENIGHTED

20 дек 2019 : 		 Тизер нового альбома BENIGHTED

10 окт 2018 : 		 Новый EP BENIGHTED доступен для прослушивания

18 янв 2018 : 		 Новое видео BENIGHTED

2 фев 2017 : 		 BENIGHTED поменяли гитариста

20 янв 2017 : 		 Новое видео BENIGHTED

24 фев 2015 : 		 Концертный альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

15 янв 2015 : 		 Концертные треки BENIGHTED

19 дек 2014 : 		 Концертный релиз BENIGHTED выйдет в феврале

10 фев 2014 : 		 Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания

1 фев 2014 : 		 Новая песня BENIGHTED

8 янв 2014 : 		 BENIGHTED сменили басиста

8 фев 2012 : 		 Новое видео BENIGHTED

3 мар 2011 : 		 Новая песня BENIGHTED

20 янв 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BENIGHTED
Новое видео BENIGHTED



The Spineless Freak, новое видео BENIGHTED, доступно для просмотра ниже.




11 дек 2025
Maksimow
Перестал слушать с альбома 2007г, вообще забыл про них.
11 дек 2025
P
Papa
Maksimow, icon один из лучших у них, риффы там збс
11 дек 2025
Maksimow
Papa, согласен, помню до дыр заслушал альбом.
