Дата :
с
по
Benighted
Франция
Death Metal
http://www.staybrutal.com/eng/
Myspace:
http://www.myspace.com/brutalbenighted
Facebook:
https://www.facebook.com/brutalbenighted
11 дек 2025
:
Новое видео BENIGHTED
16 апр 2024
:
Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания
4 апр 2024
:
Новое видео BENIGHTED
5 мар 2024
:
Новая песня BENIGHTED
9 фев 2024
:
Новое видео BENIGHTED
7 июл 2023
:
Альбом BENIGHTED выйдет на виниле
1 июн 2022
:
Новое видео BENIGHTED
16 июл 2021
:
Видео с текстом от BENIGHTED
19 авг 2020
:
Новая песня BENIGHTED
10 апр 2020
:
Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания
13 фев 2020
:
Вокалист HATEBREED на новом треке BENIGHTED
21 янв 2020
:
Новая песня BENIGHTED
20 дек 2019
:
Тизер нового альбома BENIGHTED
10 окт 2018
:
Новый EP BENIGHTED доступен для прослушивания
18 янв 2018
:
Новое видео BENIGHTED
2 фев 2017
:
BENIGHTED поменяли гитариста
20 янв 2017
:
Новое видео BENIGHTED
24 фев 2015
:
Концертный альбом BENIGHTED доступен для прослушивания
15 янв 2015
:
Концертные треки BENIGHTED
19 дек 2014
:
Концертный релиз BENIGHTED выйдет в феврале
10 фев 2014
:
Новый альбом BENIGHTED доступен для прослушивания
1 фев 2014
:
Новая песня BENIGHTED
8 янв 2014
:
BENIGHTED сменили басиста
8 фев 2012
:
Новое видео BENIGHTED
3 мар 2011
:
Новая песня BENIGHTED
20 янв 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома BENIGHTED
10 дек 2010
:
BENIGHTED на SEASON OF MIST
8 авг 2010
:
Гости на новом альбоме BENIGHTED
сегодня
Новое видео BENIGHTED
The Spineless Freak, новое видео BENIGHTED, доступно для просмотра ниже.
+1
-0
(
3
)
11 дек 2025
Maksimow
Перестал слушать с альбома 2007г, вообще забыл про них.
11 дек 2025
P
Papa
Maksimow
,
icon один из лучших у них, риффы там збс
11 дек 2025
Maksimow
Papa
,
согласен, помню до дыр заслушал альбом.
просмотров: 154
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
