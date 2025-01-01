Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Sigh

*



11 дек 2025 : 		 Фрагмент переиздания SIGH

8 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома SIGH выйдет осенью

16 июн 2025 : 		 Новое видео SIGH

11 апр 2025 : 		 SIGH перезаписывают альбом

29 июн 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза SIGH

20 май 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза SIGH

22 апр 2023 : 		 Концертный релиз SIGH выйдет летом

14 дек 2022 : 		 Новое видео SIGH

10 авг 2022 : 		 Новое видео SIGH

16 июн 2022 : 		 Новое видео SIGH

24 мар 2022 : 		 SIGH на Peaceville Records

23 июн 2021 : 		 Переиздание SIGH выйдет осенью

17 янв 2021 : 		 Сборник редких треков SIGH выйдет весной

30 сен 2018 : 		 PHILIP ANSELMO на новом альбоме SIGH

30 апр 2015 : 		 Новый альбом SIGH доступен для прослушивания

18 апр 2015 : 		 Новое видео SIGH

4 дек 2013 : 		 Переиздание SIGH выйдет в январе

26 фев 2013 : 		 DR. MIKANNIBAL потеряла ребенка

17 янв 2013 : 		 MIRAI, DR. MIKANNIBAL из SIGH ждут ребенка

6 дек 2012 : 		 "Gallows Gallery" SIGH выйдет на виниле

15 фев 2012 : 		 Новая песня SIGH

14 дек 2011 : 		 Новый альбом SIGH выйдет в марте

13 янв 2010 : 		 Новое видео SIGH

17 ноя 2009 : 		 Новая песня SIGH

18 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома SIGH

7 сен 2009 : 		 Трек-лист нового альбома SIGH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фрагмент переиздания SIGH



zoom
The Zombie Terror, обновленная версия композиции SIGH, взятая из юбилейной версии альбома Infidel Art, доступна для прослушивания ниже:

CD1
“Izuna”
“The Zombie Terror”
“Desolation”
“The Last Elegy”
“Suicidogenic”
“Beyond Centuries”

CD2
“Izuna (first mix)”
“The Zombie Terror (first mix)”
“Desolation (first mix)”
“The Last Elegy (first mix)”
“Suicidogenic (first mix)”
“Beyond Centuries (first mix)”
“The Zombie Terror (Far East Gate Inferno version)”
“Suicidogenic” (Kawir split EP version)
“Schizo” (Kawir split EP version)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом