Фрагмент переиздания SIGH

The Zombie Terror, обновленная версия композиции SIGH, взятая из юбилейной версии альбома Infidel Art, доступна для прослушивания ниже:
CD1
“Izuna”
“The Zombie Terror”
“Desolation”
“The Last Elegy”
“Suicidogenic”
“Beyond Centuries”
CD2
“Izuna (first mix)”
“The Zombie Terror (first mix)”
“Desolation (first mix)”
“The Last Elegy (first mix)”
“Suicidogenic (first mix)”
“Beyond Centuries (first mix)”
“The Zombie Terror (Far East Gate Inferno version)”
“Suicidogenic” (Kawir split EP version)
“Schizo” (Kawir split EP version)
