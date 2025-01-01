Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Lord of the Lost

*



11 дек 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

23 ноя 2025 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST x STIMMGEWALT

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

17 ноя 2025 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 ноя 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x INFECTED RAIN

1 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

1 окт 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

3 сен 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST x KÄÄRIJÄ

7 авг 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

29 май 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

18 мар 2025 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

7 мар 2025 : 		 LORD OF THE LOST готовят трилогию

1 фев 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORD OF THE LOST

7 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

4 дек 2024 : 		 Концертное видео LORD OF THE LOST

10 авг 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

31 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

30 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

20 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

17 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

14 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

8 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза LORD OF THE LOST

4 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST

1 июл 2024 : 		 Новое видео LORD OF THE LOST
Показать далее
| - |

|||| 11 дек 2025

Новое видео LORD OF THE LOST



zoom
Winter’s Dying Heart, новое видео LORD OF THE LOST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома OPVS NOIR Vol. 2, релиз которого намечен на 12 декабря на Napalm Records:

1 The Fall From Grace
2 Would You Walk With Me Through Hell? (& Infected Rain)
3 One Of Us Will Be Next
4 Walls Of Eden
5 Raveyard (feat. Käärijä)
6 The Last Star 7 What Have We Become? (feat. IAMX)
8 Winter’s Dying Heart
9 Scarlight
10 Please Break The Silence (feat. Anna Brunner / Exit Eden)
11 Sharp Edges






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 79

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом