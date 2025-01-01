Arts
Новости
Jimmie Van Zant

Новое видео VAN ZANT



Awesome God, новое видео VAN ZANT, доступно ниже. Эта песня вошла в альбом "Always Look Up", выпущенный 22 ноября на Frontiers Music Srl:

01. Awesome God
02. Stand Up
03. Warrior
04. There You Are
05. Speak His Name
06. Why God Brought Me Here
07. Praying
08. It's Up to You
09. Holy Moment
10. Leaning On The Cross
11. Jesus Christ




просмотров: 73

