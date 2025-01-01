Arts
Новости
15 дек 2025 : 		 Новое видео THE ETERNAL

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

27 июн 2024 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

7 июн 2024 : 		 Новое видео THE ETERNAL

11 май 2024 : 		 Видео с текстом от THE ETERNAL

11 апр 2024 : 		 Новое видео THE ETERNAL

29 фев 2024 : 		 Группа THE ETERNAL с участниками AMORPHIS, FLAT EARTH выпустит новый альбом летом

4 дек 2013 : 		 Новое видео THE ETERNAL

9 авг 2013 : 		 Новое видео THE ETERNAL

15 май 2013 : 		 Семпл новой песни THE ETERNAL

14 окт 2010 : 		 Новый сингл THE ETERNAL

15 сен 2010 : 		 THE ETERNAL снимают видео на 'Under A New Sun'

10 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома THE ETERNAL

19 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома THE ETERNAL

12 май 2010 : 		 THE ETERNAL завершили работу над новым альбомом

16 янв 2010 : 		 Трейлер нового DVD THE ETERNAL

14 янв 2010 : 		 Новый DVD THE ETERNAL выйдет в феврале

31 дек 2009 : 		 Новости о новом альбоме THE ETERNAL

7 дек 2009 : 		 Название нового альбома THE ETERNAL

11 ноя 2009 : 		 THE ETERNAL скоро начнут работу над новым альбомом

19 окт 2009 : 		 THE ETERNAL начнут запись в декабре

22 янв 2009 : 		 Из THE ETERNAL ушёл клавишник

12 авг 2008 : 		 Новый альбом THE ETERNAL выйдет в ноябре

15 апр 2008 : 		 THE ETERNAL: последние штрихи к новому альбому

19 дек 2007 : 		 THE ETERNAL завершили запись ударных для нового альбома

13 дек 2007 : 		 THE ETERNAL начинают работу над новым альбомом
Новое видео THE ETERNAL



It All Ends, новое видео THE ETERNAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Celestial", релиз которого намечен на 16 января.




просмотров: 131

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
