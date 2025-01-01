Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Ian Gillan

*



12 дек 2025 : 		 Вокалист DEEP PURPLE в новом треке UROCK

27 сен 2024 : 		 IAN GILLAN гордится голым выступлением

20 июл 2020 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от IAN GILLAN

9 окт 2019 : 		 Биография IAN GILLAN выйдет зимой

30 авг 2019 : 		 Концертное видео из нового сборника IAN GILLAN

15 авг 2019 : 		 Концертное видео из нового сборника IAN GILLAN

4 июл 2019 : 		 Вокалист DEEP PURPLE выпустит сборник выступлений "Contractual Obligation"

19 июл 2018 : 		 IAN GILLAN & THE JAVELINS опубликовали лирик-видео

7 май 2018 : 		 IAN GILLAN примет участие в проекте ROCK MEETS CLASSIC

25 окт 2017 : 		 Сборник IAN GILLAN выйдет осенью

10 ноя 2016 : 		 Концертное видео IAN GILLAN с будущим гитаристом IRON MAIDEN

18 окт 2016 : 		 Рассказ о бокс-сете IAN GILLAN

30 ноя 2014 : 		 IAN GILLAN: "Формат MP3 ужасен"

8 сен 2014 : 		 IAN GILLAN исполнил "Smoke On The Water" с гитаристами

11 дек 2010 : 		 Сведение нового альбома IAN'a GILLAN'a проходит в Канаде

12 май 2010 : 		 Выступление IAN'а GILLAN'а с Государственным филармоническим оркестром Армении выйдет на DVD

2 ноя 2009 : 		 Новый тройной концертный диск Ian'a GILLAN'a

7 фев 2009 : 		 Обложка нового альбома IAN'a GILLAN'a
| - |

|||| сегодня

Вокалист DEEP PURPLE в новом треке UROCK



zoom
"The Line" feat. Ian Gillan, новое видео UROCK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Line"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 92

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом