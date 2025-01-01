14 дек 2025



GENE SIMMONS: «Я всегда верил, что мы получим эту награду!»



GENE SIMMONS в интервью "The Lead With Jake Tapper" CNN ответил на вопрос о том, думал ли он, что группа может получить награду Kennedy Center:



«Да. Эту и многие другое.



Когда мы все были детьми, у нас у всех есть иллюзорные представления о самих себе… У вас были большие мечты, а неразрывная связь между большой мечтой и реальностью — это просто тяжелая работа. Тяжелая работа дается легче, но иметь такое, представьте себе, желание достичь звезд и все такое...… Я очень переживаю по этому поводу. Но в Америке это большие мечты. Достичь звезд. А я когда-нибудь представлял? Еще бы. Взобраться на гору Олимп? Еще бы. Воздух там разреженный, но там мое место!»



Что касается того факта, что гитарист оригинального состава KISS Эйс Фрейли прожил недостаточно долго, чтобы удостоиться этой чести — наряду с остальными участниками KISS — на 48-й ежегодной церемонии в Кеннеди-центре в воскресенье, 7 декабря, Gene сказал:



«Ну, его дочь Моник и жена Джанетт были там, и это было душераздирающе. Эйс действительно знал, что нас будут чествовать в Кеннеди-центре и был так взволнован по этому поводу.



Мы были четырьмя простофилями с улиц Нью-Йорка без резюме, без опыта работы, без менеджера. Мы ничего не знали. Мы были как дети, играющие в грязи. Ученые называют это сингулярностью. Это просто случилось — то, что нужно, в нужном месте в нужное время… И я хочу сказать вам, что не могу этого объяснить, но мы здесь. И я очень переживаю, рассказывая об этом, потому что я родился не в Америке. Я знаю, что не похож на швейцарца. Мы с мамой приехали сюда как легальные иммигранты, потому что есть разница, и мы годами стояли в очереди, пока наконец не въехали. И одним из первых изображений, которые я увидел по телевизору, был мужчина, летящий по воздуху, без реактивных самолетов или чего-либо еще, в одном плаще на спине. И я был потрясен. Что это за страна? И я до сих пор поражаюсь тому чуду, которое представляет собой Америка. И меня бесят за это люди, которые говорят: "Ну, ты же пишешь саундбайты". Нет, нет. Я искренне люблю эту страну и восхищаюсь ею, несмотря на все проблемы. Всегда есть люди, которые вечно спорят по разным поводам, но самое удивительное, что Америка — это то, что я могу быть здесь, легальный иммигрант в первом поколении, и люди, которые живут здесь сотни лет, не говорят: "Иди в конец очереди". Я могу получить доступ к любой должности во власти, которую только смогу занять, если буду готов работать на нее. Это американская мечта!»







+0 -0



просмотров: 101

