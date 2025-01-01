Вокалист KIX рад пенсии

В новом выпуске подкаста "Steve And Rik's POTcast" STEVE WHITEMAN прокомментировал уход со сцены:
«Мне это безумно нравится. Я был полностью готов прекратить выступать, куда-то ездить и все такое, потому что уровень моего таланта снизился, моя мобильность снизилась. Я считаю, что оставил после себя огромное наследие, и мне хотелось остаться в памяти людей хорошим и ярким, а не какой-то заезженной рок-звездой».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет