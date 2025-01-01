Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 48
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
все новости группы

*

Kix

*



*

Kix

*



14 дек 2025 : 		 Вокалист KIX рад пенсии

19 сен 2023 : 		 KIX отыграли последний концерт

15 сен 2023 : 		 RONNIE YOUNKINS рад отыграть шоу с KIX

11 сен 2023 : 		 Видео с прощального концерта KIX

4 сен 2023 : 		 Почему KIX уходят? Отвечает вокалист

26 июл 2023 : 		 Видео полного выступления KIX

23 май 2023 : 		 RONNIE YOUNKINS выступит с KIX

8 май 2023 : 		 KIX решили завязать

6 май 2023 : 		 Барабанщик KIX: «Мои коллеги спасли мне жизнь»

3 май 2023 : 		 JIMMY CHALFANT вернулся в состав KIX

12 мар 2023 : 		 KIX нашли временного барабанщика

3 дек 2022 : 		 Ударник KIX вернется в феврале

22 ноя 2022 : 		 Барабанщик KIX в порядке

23 май 2022 : 		 Видео полного выступления KIX

24 фев 2022 : 		 Гитарист KIX — об алкоголизме

31 дек 2021 : 		 Гитарист KIX работает над собой

8 ноя 2021 : 		 Вокалист KIX: «COVID прошёл легко»

15 окт 2021 : 		 Вокалист KIX: «Те, кто не хотят вакцинироваться, тянут нас назад»

9 окт 2021 : 		 Барабанщик KIX перенёс сердечный приступ

10 сен 2021 : 		 KIX отменили концерты из-за COVID в группе

9 июл 2021 : 		 Вокалист KIX верит в новый альбом

1 июл 2021 : 		 Гитарист KIX находится под домашним арестом

21 июн 2021 : 		 Вокалист KIX выпускает альбом

10 май 2021 : 		 RONNIE YOUNKINS не сможет играть с KIX

6 ноя 2020 : 		 KIX отметят юбилей

27 июл 2020 : 		 KIX отыграли концерт на 50 человек
| - |

|||| 14 дек 2025

Вокалист KIX рад пенсии



В новом выпуске подкаста "Steve And Rik's POTcast" STEVE WHITEMAN прокомментировал уход со сцены:

«Мне это безумно нравится. Я был полностью готов прекратить выступать, куда-то ездить и все такое, потому что уровень моего таланта снизился, моя мобильность снизилась. Я считаю, что оставил после себя огромное наследие, и мне хотелось остаться в памяти людей хорошим и ярким, а не какой-то заезженной рок-звездой».




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
