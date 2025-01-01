14 дек 2025



Вокалист KIX рад пенсии



В новом выпуске подкаста "Steve And Rik's POTcast" STEVE WHITEMAN прокомментировал уход со сцены:



«Мне это безумно нравится. Я был полностью готов прекратить выступать, куда-то ездить и все такое, потому что уровень моего таланта снизился, моя мобильность снизилась. Я считаю, что оставил после себя огромное наследие, и мне хотелось остаться в памяти людей хорошим и ярким, а не какой-то заезженной рок-звездой».







