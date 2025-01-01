14 дек 2025



JOSH FREESE: «У меня есть пара теорий, почему меня ушли из FOO FIGHTERS»



JOSH FREESE в недавнем выпуске программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, понимает ли он, почему был уволен из FOO FIGHTERS:



«Не совсем. Я имею в виду, у меня есть пара теорий, но я полагаю, что людям это так интересно, потому что это очень мощная группа, и поэтому я пока не решаюсь комментировать случившееся, потому что все, что я скажу, будет использовано, распространено, переиздано и перепечатано по всему миру. Но, да, мне понравилось то время, которое я провел там. Я провел пару замечательных лет с этими ребятами»



Комментируя тот факт, что FOO FIGHTERS наняли бывшего барабанщика NINE INCH NAILS Ilan Rubin , чтобы занять их вожделенный трон барабанщика, в то время как Josh вернулся, чтобы занять место Rubin'a в NINE INCH NAILS, он сказал:



«Что касается замены барабанщика, тут лишь забавное, но совпадение. Не похоже, чтобы это была целенаправленная идея. И, на самом деле, если бы Ilan, который играл с NINE INCH NAILS, присоединился к группе после моего ухода в 2009 году, если бы он ушел из NINE INCH NAILS, чтобы присоединиться к группе и выбрать например, MUSE, я не знаю, позвонил бы мне Trent. Не похоже, чтобы это был преднамеренный обмен. Когда Trent'y понадобился барабанщик, и Ilan ушел, он сказал: "Ну, тогда я позвоню Freese'y". И он позвонил мне, и я ответил: "Да, черт возьми". Потому что я скучал по работе с Trent'ом, а мне нравилось работать с ним в прошлый раз. это было между 05-м и 09-м годами. И так уж случилось, что ему понадобился барабанщик, потому что его барабанщик собирался присоединиться к группе, из которой я только что ушел. Так что это было чистое совпадение, что все получилось именно так. Понимаете, о чем я? Это не было спланировано заранее, это никем не было продумано. Это было что-то вроде: "Ну, мне нужен барабанщик. Конечно, я позвоню Josh'y. О, как забавно. Я звоню Josh'y, потому что мне нужен барабанщик, потому что мой барабанщик только что ушел работать с группой, которую только что покинул Josh". [Смеется] Так что это было просто чистое совпадение».







