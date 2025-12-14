14 дек 2025



BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись зимой



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE в недавнем интервью рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«Альбом все еще находится на стадии написания и пре-продакшена. Я планирую, что 5 января мы должны вернуться к работе, чтобы закончить ее, и я думаю, что примерно к 1 февраля мы выделим время для того, чтобы по-настоящему записать альбом.



Это заняло у нас немного больше времени, чем мы ожидали, но многое изменилось в последнюю минуту, хотя это нормально. У меня здесь есть гитара [в гостиничном номере во время латиноамериканского тура BULLET FOR MY VALENTINE's], у нас есть ноутбуки, мы развлекаемся в отеле и занимаемся творчеством. Надеюсь, мы выпустим новую музыку где-то в апреле-мае; это то, к чему мы стремимся».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 215

