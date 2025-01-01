Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Induction

12 дек 2025 : 		 Новое видео INDUCTION

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления INDUCTION

24 окт 2025 : 		 Новое видео INDUCTION

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления INDUCTION

21 авг 2025 : 		 Новое видео INDUCTION

12 июн 2025 : 		 Новая песня INDUCTION

6 дек 2024 : 		 Новый состав INDUCTION

3 май 2024 : 		 Новое видео INDUCTION

4 авг 2023 : 		 Новое видео INDUCTION

25 май 2023 : 		 Новая песня INDUCTION

25 ноя 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

14 ноя 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

14 окт 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

12 сен 2022 : 		 Новый альбом INDUCTION выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

19 июн 2022 : 		 Демонстрационное видео от INDUCTION

22 апр 2022 : 		 Видео с текстом от INDUCTION

4 фев 2022 : 		 Новое видео INDUCTION

11 янв 2022 : 		 INDUCTION на Atomic Fire Records

31 мар 2020 : 		 KAI HANSEN в новом видео INDUCTION
Новое видео INDUCTION



Steel And Thunder, новое видео INDUCTION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Love Kills!", релиз которого намечен на февраль 2026 года.












просмотров: 72

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
