*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Graham Bonnet Band

13 дек 2025 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

10 дек 2025 : 		 GRAHAM BONNET продолжает рассказы про дуэт с вокалистом IRON MAIDEN

23 ноя 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «BRUCE DICKINSON уже записал партии для нашего дуэта»

13 окт 2025 : 		 Кавер-версия RAINBOW от GRAHAM BONNET BAND

8 июн 2025 : 		 GRAHAM BONNET: «Я привык, что люди постоянно снимают на телефоны»

22 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON может спеть на новом альбоме GRAHAM BONNET BAND

30 мар 2024 : 		 GRAHAM BONNET и MARTY FRIEDMAN исполнили RAINBOW

23 янв 2024 : 		 GRAHAM BONNET работает с бывшими участниками NEVERMORE

20 июн 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «Я понимаю, почему люди поют под фонограмму»

10 фев 2023 : 		 GRAHAM BONNET: «У нас с Jeff'ом Loomis'ом есть шесть песен»

2 окт 2022 : 		 GRAHAM BONNET — об уходе из RAINBOW

29 авг 2022 : 		 GRAHAM BONNET похвалил JOE LYNN'а TURNER'a

24 июл 2022 : 		 GRAHAM BONNET — о знаменитом концерте MSG 1982 года

12 апр 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

8 мар 2022 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND

11 июн 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY в GRAHAM BONNET'S ALCATRAZZ

11 янв 2021 : 		 Don Airey на новом альбом GRAHAM BONNET BAND

6 июн 2020 : 		 PHIL DEMMEL GRAHAM BONNET, JOHN TEMPESTA, JOEY VERA исполняют песню MSG

27 ноя 2019 : 		 GRAHAM BONNET в Metal Hall Of Fame

28 сен 2019 : 		 GRAHAM BONNET перенесет операцию

15 июл 2019 : 		 Видео с выступления GRAHAM BONNET BAND

15 июл 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

31 май 2019 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

4 окт 2018 : 		 Концертное видео GRAHAM BONNET BAND

25 сен 2018 : 		 GRAHAM BONNET вспоминает фестиваль MONSTERS OF ROCK

28 июл 2018 : 		 Новое видео GRAHAM BONNET BAND
Концертное видео GRAHAM BONNET BAND



"All Night Long", концертное видео GRAHAM BONNET BAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из концертного релиза “Lost In Hollywood Again”, выход которого состоялся 12 декабря:

EYES OF THE WORLD
LOVE’S NO FRIEND OF MINE
MAKING LOVE
SINCE YOU’VE BEEN GONE
KEYS SOLO
LAZY
IMPOSTER
SOS
DESERT SONG
DRUMS SOLO
NIGHT GAMES
INTO THE NIGHT
ASSAULT ATTACK
ALL NIGHT LONG
TOO YOUNG TO DIE, TOO DRUNK TO LIVE
LOST IN HOLLYWOOD






просмотров: 55

