"All Night Long", концертное видео GRAHAM BONNET BAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из концертного релиза “Lost In Hollywood Again”, выход которого состоялся 12 декабря:
EYES OF THE WORLD
LOVE’S NO FRIEND OF MINE
MAKING LOVE
SINCE YOU’VE BEEN GONE
KEYS SOLO
LAZY
IMPOSTER
SOS
DESERT SONG
DRUMS SOLO
NIGHT GAMES
INTO THE NIGHT
ASSAULT ATTACK
ALL NIGHT LONG
TOO YOUNG TO DIE, TOO DRUNK TO LIVE
LOST IN HOLLYWOOD
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет