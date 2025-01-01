Arts
Новости
13 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST

Профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST



35 Years of Evil Existence /Live in Lycabettus, профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже:

1. 00:00:07:19 - 00:05:42:14 Χ Ξ Σ
2. 00:05:42:16 - 00:10:28:02 P'UNCHAW KACHUN – TUTA KACHUN
3. 00:10:36:13 - 00:15:20:19 FIRE, GOD AND FEAR
4. 00:15:20:19 - 00:20:07:05 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ
5. 00:20:08:22 - 00:23:55:13 ΑΠΑΓΕ ΣΑΤΑΝΑ
6. 00:23:55:13 - 00:28:32:12 DIES IRAE
7. 00:28:32:12 - 00:33:32:14 ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΒΡΩΣΙΣ
8. 00:33:32:14 - 00:37:14:03 AEALO
9. 00:37:14:03 - 00:41:50:17 LIKE FATHER, LIKE SON
10. 00:42:01:01 - 00:48:16:10 KING OF A STELLAR WAR
11. 00:48:16:10 - 00:50:23:06 SHADOWS FOLLOW
12. 00:50:23:06 - 00:54:41:19 ARCHON
13. 00:54:41:19 - 00:59:00:10 FOREST OF N'GAI
14. 00:59:00:11 - 01:03:16:22 FGMENTH THY GIFT
15. 01:03:16:22 - 01:07:23:10 SOCIETAS SATANAS
16. 01:07:23:10 - 01:11:52:01 SORROWFUL FAREWELL
17. 01:11:52:01 - 01:15:45:22 AMONG TWO STORMS
18. 01:15:45:22 - 01:19:50:12 AFTER DARK I FEEL
19. 01:20:02:02 - 01:25:21:24 ATHANATOI ESTE
20. 01:25:21:24 - 01:29:36:04 NEMECIC
21. 01:29:36:04 - 01:36:02:19 IN YUMEN XIBALBA
22. 01:36:02:20 - 01:42:08:23 GRANDIS SPIRITUS DIAVOLOS
23. 01:42:08:23 - 01:47:29:12 THE RAVEN
24. 01:47:33:00 - 01:52:08:13 UNDER THE NAME OF LEGION
25. 01:52:50:23 - 01:54:41:09 THE SIGN OF EVIL EXISTENCE
26. 01:54:41:09 - 01:59:45:24 NON SERVIAM




просмотров: 42

