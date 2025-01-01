сегодня



Профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST



35 Years of Evil Existence /Live in Lycabettus, профессиональное видео полного выступления ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже:



1. 00:00:07:19 - 00:05:42:14 Χ Ξ Σ

2. 00:05:42:16 - 00:10:28:02 P'UNCHAW KACHUN – TUTA KACHUN

3. 00:10:36:13 - 00:15:20:19 FIRE, GOD AND FEAR

4. 00:15:20:19 - 00:20:07:05 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΕΑΥΤΟΥ

5. 00:20:08:22 - 00:23:55:13 ΑΠΑΓΕ ΣΑΤΑΝΑ

6. 00:23:55:13 - 00:28:32:12 DIES IRAE

7. 00:28:32:12 - 00:33:32:14 ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΒΡΩΣΙΣ

8. 00:33:32:14 - 00:37:14:03 AEALO

9. 00:37:14:03 - 00:41:50:17 LIKE FATHER, LIKE SON

10. 00:42:01:01 - 00:48:16:10 KING OF A STELLAR WAR

11. 00:48:16:10 - 00:50:23:06 SHADOWS FOLLOW

12. 00:50:23:06 - 00:54:41:19 ARCHON

13. 00:54:41:19 - 00:59:00:10 FOREST OF N'GAI

14. 00:59:00:11 - 01:03:16:22 FGMENTH THY GIFT

15. 01:03:16:22 - 01:07:23:10 SOCIETAS SATANAS

16. 01:07:23:10 - 01:11:52:01 SORROWFUL FAREWELL

17. 01:11:52:01 - 01:15:45:22 AMONG TWO STORMS

18. 01:15:45:22 - 01:19:50:12 AFTER DARK I FEEL

19. 01:20:02:02 - 01:25:21:24 ATHANATOI ESTE

20. 01:25:21:24 - 01:29:36:04 NEMECIC

21. 01:29:36:04 - 01:36:02:19 IN YUMEN XIBALBA

22. 01:36:02:20 - 01:42:08:23 GRANDIS SPIRITUS DIAVOLOS

23. 01:42:08:23 - 01:47:29:12 THE RAVEN

24. 01:47:33:00 - 01:52:08:13 UNDER THE NAME OF LEGION

25. 01:52:50:23 - 01:54:41:09 THE SIGN OF EVIL EXISTENCE

26. 01:54:41:09 - 01:59:45:24 NON SERVIAM







