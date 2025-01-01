×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
47
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
35
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
25
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
22
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
47
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
35
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
25
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
22
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
17
все новости группы
Red Hot Chili Peppers
США
Alternative Rock
Funk Rock
https://redhotchilipeppers.com/
Myspace:
https://myspace.com/redhotchilipeppers
Facebook:
https://www.facebook.com/ChiliPeppers/
13 дек 2025
:
Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS'16
8 дек 2025
:
Профессиональное видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS'06
28 сен 2024
:
Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS не признал вину
26 сен 2024
:
Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS предстанет перед судом
12 авг 2024
:
RED HOT CHILI PEPPERS, Billie Eilish и Snoop Dogg выступили на закрытии Олимпиады
11 авг 2024
:
RED HOT CHILI PEPPERS, Billie Eilish и Snoop Dogg выступят на закрытии Олимпиады
23 июл 2024
:
Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом
12 июл 2024
:
Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода
11 апр 2024
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил By The Way
26 фев 2024
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS исполнил Otherside
13 окт 2022
:
RED HOT CHILI PEPPERS исполнили песню в честь Эдди Ван Халена
24 сен 2022
:
Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS
1 сен 2022
:
RED HOT CHILI PEPPERS исполнили "Black Summer"
19 авг 2022
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
25 июл 2022
:
Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью
1 июл 2022
:
RED HOT CHILI PEPPERS отменили шоу в Глазго
12 апр 2022
:
RED HOT CHILI PEPPERS стали первыми
1 апр 2022
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
1 апр 2022
:
RED HOT CHILI PEPPERS получиои звезду
25 мар 2022
:
Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS
23 мар 2022
:
RED HOT CHILI PEPPERS получат звезду
4 мар 2022
:
Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS
4 фев 2022
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
17 окт 2021
:
RED HOT CHILI PEPPERS почти завершили запись
26 сен 2021
:
RED HOT CHILI PEPPERS едут в стадионный тур
27 май 2021
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS рад снова играть c новым старым гитаристом
12 май 2021
:
RED HOT CHILI PEPPERS продали свой каталог
4 май 2021
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS — о новом альбоме
20 янв 2021
:
JOHN FRUSCIANTE — о возвращении в RED HOT CHILI PEPPERS
28 сен 2020
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом за $15 миллионов
28 сен 2020
:
Новая песня бывшего гитариста RED HOT CHILI PEPPERS
25 авг 2020
:
Умер бывший гитарист RED HOT CHILI PEPPERS
10 май 2020
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS записал партии для ALEKA'S ATTIC
10 фев 2020
:
Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS
12 янв 2020
:
RED HOT CHILI PEPPERS работают над новым альбомом с новым старым гитаристом
25 дек 2019
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS о возвращении JOHN'а FRUSCIANTE
16 дек 2019
:
John Frusciante вернулся в RED HOT CHILI PEPPERS
29 окт 2019
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS женился
20 авг 2019
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS о мемуарах: «Это не история рок-звезды»
14 авг 2019
:
Воспоминания басиста RED HOT CHILI PEPPERS выйдут осенью
17 мар 2019
:
Видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS у египетских пирамид
18 янв 2019
:
Пожар помешал работе RED HOT CHILI PEPPERS
2 июл 2018
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS купил дом
22 июн 2018
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS продаёт дом
18 дек 2017
:
RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году
1 сен 2017
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино
24 июл 2017
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе
17 июл 2017
:
Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой
19 май 2017
:
RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла
10 май 2017
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
9 янв 2017
:
Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS
16 дек 2016
:
BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS
8 сен 2016
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
9 авг 2016
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»
8 авг 2016
:
Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда
29 июл 2016
:
Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Трамп и Клинтон — тираны»
10 июл 2016
:
Белорусские таможенники заставили RED HOT CHILI PEPPERS подписать диски METALLICA
27 июн 2016
:
Успехи в чартах RED HOT CHILI PEPPERS
16 июн 2016
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
10 июн 2016
:
Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS
6 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS
3 июн 2016
:
OLIVIA WILDE снимает для RED HOT CHILI PEPPERS
1 июн 2016
:
Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Не наркотики были причиной моей госпитализации»
27 май 2016
:
Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS
22 май 2016
:
Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Всё пучком!»
19 май 2016
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS заявил, что ANTHONY KIEDIS вернётся на сцену более здоровым, чем был
16 май 2016
:
У вокалиста RED HOT CHILI PEPPERS грипп
15 май 2016
:
Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS госпитализирован
12 май 2016
:
Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS о новом альбоме
5 май 2016
:
Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS
25 янв 2015
:
Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS отдал дань уважения LED ZEPPELIN
9 июл 2012
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
1 июн 2012
:
RED HOT CHILI PEPPERS приглашают на концерт
22 апр 2012
:
RED HOT CHILI PEPPERS выпустят ЕР с кавер-версиями
26 янв 2012
:
Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS
7 дек 2011
:
RED HOT CHILI PEPPERS будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла!
28 ноя 2011
:
RED HOT CHILI PEPPERS приедут в Петербург
4 окт 2011
:
Видео полного выступления RED HOT CHILLI PEPPERS
сегодня
Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS'16
Gрофессиональное видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS, снятое в рамках выступления на фестивале Pinkpop 2016, доступно для просмотра ниже.
+1
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 107
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет