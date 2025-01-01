сегодня



Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS'16



Gрофессиональное видео с выступления RED HOT CHILI PEPPERS, снятое в рамках выступления на фестивале Pinkpop 2016, доступно для просмотра ниже.







