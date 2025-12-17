сегодня



STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON



OBLIVEON опубликовали следующее сообщение:



«После года совместной работы и трех веселых концертов этим летом, наполненных прекрасными воспоминаниями, мы хотим сообщить, что Antoine не будет участвовать в наших будущих приключениях.



Antoine — исключительный музыкант и замечательный человек. Мы разделили с ним несколько по-настоящему замечательных моментов, как на сцене, так и за ее пределами, и мы глубоко благодарны ему за то, что он уделял нам время, энергию и талант на протяжении всего прошедшего года.



Поскольку наши проекты становились все более сложными, наши пути, естественно, разошлись.



Мы искренне желаем Antoine всего наилучшего во всех его будущих музыкальных начинаниях. Он навсегда останется частью истории OBLIVEON.



Забегая вперед, отметим, что запланированные на декабрь занятия с нашим другом Steve DiGiorgio (TESTAMENT) продолжатся, как и планировалось. Steve и группа знают друг друга с конца 80-х, когда он только начинал работать в SADUS, и с тех пор поддерживают крепкую дружбу. Совместная работа сейчас кажется естественным продолжением этой давней связи.



В настоящее время он в студии записывает басовые партии для нового альбома, и мы рады поделиться с вами этой следующей главой нашей истории!»











