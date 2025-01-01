Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
*

Exodus

*



16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS
EXODUS сняли три клипа



EXODUS опубликовали следующее сообщение:

«После съемок видео мы поужинаем со всеми, кроме [басиста EXODUS] Jack [Gibson] (завтра он вылетает домой первым рейсом!) и друзей! Три дня, сделано три видео, и они будут чертовски больными. Серьезно больными. Мы не можем быть счастливее, а мы НЕНАВИДИМ снимать видео! @jimlouvau сумел сделать весь процесс веселым!»






Like!+1Dislike!-0


просмотров: 116

