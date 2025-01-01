сегодня



EXODUS сняли три клипа



EXODUS опубликовали следующее сообщение:



«После съемок видео мы поужинаем со всеми, кроме [басиста EXODUS] Jack [Gibson] (завтра он вылетает домой первым рейсом!) и друзей! Три дня, сделано три видео, и они будут чертовски больными. Серьезно больными. Мы не можем быть счастливее, а мы НЕНАВИДИМ снимать видео! @jimlouvau сумел сделать весь процесс веселым!»











+1 -0



просмотров: 116

