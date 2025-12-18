сегодня



DEATH TO ALL не собираются писать новый материал



В недавнем интервью участников проекта DEATH TO ALL спросили, думали ли они о создании какой-то новой музыки:



Gene: «Я искренне не понимаю, как это может произойти, пусть у нас есть одни из самых крутых исполнителей дэт-металла, или просто металла, с которыми мы можем играть. Но даже просто так, если попытаться рассмотреть реальный вариант с точки зрения логистики, что бы мы написали? Это будет "музыка, вдохновленная DEATH"? Это будет название альбома? Я не знаю. Но я не уверен, что мы когда-либо делали это намеренно… Честно говоря, я не думаю, что у кого-то из нас есть на это время».



Steve вмешался в разговор: «Мы все делаем так много [других вещей]. Мы очень заняты. Учитывая уровень таланта этой группы, все может пойти по-разному. По правде говоря, мы никогда об этом не говорили. Нас спрашивали об этом, так что нам пришлось как бы импровизировать с ответом, потому что… Нет, но я имею в виду, что сейчас в этом нет особой необходимости. Мы относимся к этому так, как оно есть, и мы не хотим разбавлять это чем-то слишком похожим или… Я не знаю. Мы все очень, очень занятые музыканты, которые работают полный рабочий день. Так что это просто живое выступление, и мы оставим все как есть».







