Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 51
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 22
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 16
Новости
18 дек 2025 : 		 DEATH TO ALL не собираются писать новый материал

30 ноя 2025 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

20 ноя 2025 : 		 Бывший гитарист DEATH присоединился к DEATH TO ALL

14 сен 2025 : 		 Бывший вокалист DEATH: «Подражая ротвейлерам я дошел до гроула»

3 сен 2025 : 		 Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненавидели!»

11 авг 2025 : 		 Биография о лидере DEATH выйдет осенью

2 мар 2025 : 		 STEVE DIGIORGIO о работе с лидером DEATH

11 янв 2025 : 		 GENE HOGLAN о концертах DEATH TO ALL

25 май 2024 : 		 Новая фигурка DEATH

16 май 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

29 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

5 апр 2024 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»
DEATH TO ALL не собираются писать новый материал



В недавнем интервью участников проекта DEATH TO ALL спросили, думали ли они о создании какой-то новой музыки:

Gene: «Я искренне не понимаю, как это может произойти, пусть у нас есть одни из самых крутых исполнителей дэт-металла, или просто металла, с которыми мы можем играть. Но даже просто так, если попытаться рассмотреть реальный вариант с точки зрения логистики, что бы мы написали? Это будет "музыка, вдохновленная DEATH"? Это будет название альбома? Я не знаю. Но я не уверен, что мы когда-либо делали это намеренно… Честно говоря, я не думаю, что у кого-то из нас есть на это время».

Steve вмешался в разговор: «Мы все делаем так много [других вещей]. Мы очень заняты. Учитывая уровень таланта этой группы, все может пойти по-разному. По правде говоря, мы никогда об этом не говорили. Нас спрашивали об этом, так что нам пришлось как бы импровизировать с ответом, потому что… Нет, но я имею в виду, что сейчас в этом нет особой необходимости. Мы относимся к этому так, как оно есть, и мы не хотим разбавлять это чем-то слишком похожим или… Я не знаю. Мы все очень, очень занятые музыканты, которые работают полный рабочий день. Так что это просто живое выступление, и мы оставим все как есть».




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 дек 2025
С
Санчез
Ну люди же пишут материал, который вдохновлен той же Металликой, Рамонесами, Мисфитсами и так далее... В чем проблема? Название изменили, сменили, ну если уж слишком "не нравится" - придумайте другое и спокойно пишите что хотите
18 дек 2025
N
Nepalcev
Санчез, проблема в мотивации. Зачем им это? Они старые профи, косят капусту на культовом наследии. Какой там вдохновение, - пацаны, что ли?
18 дек 2025
Corpsegrinder04
Это же всего-лишь наёмные музыканты. Какой материал они собрались писать, если там 99.9% всей музыки и текстов писал Шульдинер. Изредка в соавторстве с кем либо.
Это условно как Мальмстин окуклится (долгих лет жизни) и какие-нибудь братья Йоханссены с Сото создатут группу Rising Malmsteen и будут мутить что-то своё.
Всё-таки Death очень индивидуальная музыка со своим узнаваемым звучанием. Начиная с Human-a у Шульдинера чуть ли не все соляки в гармоническом миноре игрались. Хз, делать с этого кальку и пытаться подражать... Думаю будет туфта. Хотя как знать. Те же Hieronymus Bosch довольно-таки неплохо обыгрывали некоторые идеи.
В общем хз хз.
просмотров: 225

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом