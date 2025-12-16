сегодня



GENE SIMMONS: «ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать»



GENE SIMMONS в интервью "Balance Of Power" поговорил об использовании искусственного интеллекта в музыке и ответил на вопрос, пугает ли он его или нет:



«ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать. Он может изобразить красивую лошадь, которая убегает прочь... Должны быть некоторые параметры, которые мы контролируем, а не ИИ. Сейчас есть звезда кантри и вестерна, которая занимает первое место в каком-то чарте. Этот артист на самом деле не существует.



Основная проблема здесь, потенциально, гипотетически и в других случаях, заключается в том, что если штаты имеют такое право, то нужно решить это сразу — правительство должно принять федеральный закон, который охватывает всю систему ИИ, чтобы придать этому некоторую разумность. Вы можете легально заниматься ИИ в Делавере, где у вас находятся все ваши компании, чтобы платить меньше налогов... Почему кто-то должен заниматься настоящей музыкой и настоящим искусством в Нью-Йорке, когда он может просто поехать в Делавэр и заниматься ИИ? Нужен федеральный закон, который охватывает всю страну. И я бы очень рекомендовал, я бы очень хотел, чтобы вся планета объединилась в этом смысле. Это вопрос для ООН, чтобы мировое сообщество приняло законы, потому что произойдёт то же самое, что произошло с профсоюзами в Америке. Когда работникам платят слишком много, бизнес переводят в Китaй. Как решить проблему искусственного интеллекта во всём мире, чтобы мы могли контролировать правила, расходы, а также источники дохода? Кто будет владеть интеллектуальной собственностью? Кто является владельцем товарного знака?»







