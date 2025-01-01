Барабанщик SAXON обещает более "грувовый" материал

12 апр 2024 :
Основатель SAXON сел за насилие над ребенком
28 мар 2024 :
Вокалист SAXON: «Вряд ли мы будем использовать ИИ»
12 мар 2024 :
Барабанщик SAXON о выступлениях с MÖTLEY CRÜE
7 мар 2024 :
Новое видео SAXON
10 фев 2024 :
Фронтмену SAXON до сих пор нравится гастролировать
2 фев 2024 :
Вокалист SAXON: «Думаю, с годами мой голос стал лучше»
17 янв 2024 :
Новое видео SAXON
14 янв 2024 :
Фронтмен SAXON: «Я считаю, что сейчас наблюдается массовое возрождение металла»
28 дек 2023 :
BIFF BYFORD удивлен, что PAUL QUINN, уйдя из SAXON, тут же поехал в тур с другими
26 дек 2023 :
Фронтмен SAXON не хотел распускать группу после ухода гитариста
25 дек 2023 :
Вокалист SAXON: «Наши концерты очень аутентичны»
21 ноя 2023 :
Новое видео SAXON
19 ноя 2023 :
Вокалист SAXON о сложных для группы временах
16 ноя 2023 :
Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, просто мы не так успешны»
8 сен 2023 :
У бывшего гитариста SAXON болезнь Паркинсона
19 авг 2023 :
SAXON приступили к записи
29 июл 2023 :
BRIAN TATLER не против остаться в SAXON
17 июл 2023 :
Барабанщик SAXON о подкладках
11 июл 2023 :
ULI JON ROTH присоединился на сцене к SAXON
10 июл 2023 :
PAUL QUINN присоединился к SAXON
9 июл 2023 :
BRIAN TATLER отыграл первое шоу с SAXON
23 июн 2023 :
Вокалист SAXON: «У меня есть 7»
17 май 2023 :
BRIAN TATLER — о туре с SAXON
7 апр 2023 :
SAXON нашли гитариста на замену
5 апр 2023 :
SAXON готовят новый материал
26 мар 2023 :
Гитарист SAXON поблагодарил за поддержку
24 мар 2023 :
Вокалист SAXON — о замене гитариста
21 мар 2023 :
Кавер-версия NAZARETH от SAXON
18 мар 2023 :
У вокалиста SAXON две полоски
17 мар 2023 :
Вокалист SAXON: «Решению Paul'a не удивлён»
10 мар 2023 :
Гитарист SAXON решил завязать с турами
31 янв 2023 :
Новый альбом SAXON в 24!
16 янв 2023 :
Новое видео SAXON
6 янв 2023 :
Барабанщик SAXON — о новом альбоме: «Я думаю, что мы выпустим его в 2024-м году»
28 дек 2022 :
Новое видео SAXON
21 сен 2022 :
Новое видео SAXON
15 апр 2022 :
Видео с текстом от SAXON
19 мар 2022 :
Профессиональное видео с выступления SAXON
28 фев 2022 :
Документальный фильм от SAXON
3 фев 2022 :
Новое видео SAXON
2 фев 2022 :
Фронтмен SAXON: «Такие парни, как я, не уходят на покой»
13 янв 2022 :
Новая песня SAXON
25 дек 2021 :
Лидер SAXON не сильно изменил образ жизни после приступа
19 дек 2021 :
Бывший басист METALLICA назвал историю вокалиста SAXON о группе выдумкой
17 дек 2021 :
Вокалист SAXON: «В Великобритании всех колят как безумные!»
16 дек 2021 :
Вокалист SAXON — о том, из-за чего на группу обиделись участники METALLICA
13 дек 2021 :
Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хороши, как "The Number Of The Beast" IRON MAIDEN
3 ноя 2021 :
Новое видео SAXON
24 авг 2021 :
SAXON завершили запись
16 июл 2021 :
Фронтмен SAXON рассказал о потере слуха
12 июл 2021 :
Новый альбом SAXON выйдет зимой
25 мар 2021 :
Вокалист SAXON представляет новый винил
21 мар 2021 :
Почему AC/DC? Отвечает вокалист SAXON
15 мар 2021 :
Документальный фильм о SAXON
6 мар 2021 :
Кавер-версия THE BEATLES от SAXON
12 фев 2021 :
Новый SAXON в новом году
2 фев 2021 :
Музыканты BLACK MAMBA, TWISTED SISTER, SAXON, TESTAMENT и SABATON в проекте "Spin The Wheel"
30 янв 2021 :
Книга о SAXON выйдет летом
15 янв 2021 :
Кавер-версия DEEP PURPLE от SAXON
13 дек 2020 :
Кавер-версия THE ROLLING STONES от SAXON
20 ноя 2020 :
SAXON готовят сборник кавер-версий
7 сен 2020 :
Фронтмен SAXON признался, где облажался
20 авг 2020 :
Игра от SAXON
15 июн 2020 :
У SAXON есть 11 песен
3 май 2020 :
BIFF BYFORD сказал, что у SAXON никогда не было проблем с алкоголем и наркотиками
31 мар 2020 :
Вокалист SAXON: «Новый альбом будет тяжёлым и "британским"»
5 ноя 2019 :
Гитарист SAXON о новом альбоме
21 окт 2019 :
SAXON завершили запись ударных
10 окт 2019 :
SAXON приступили к записи
28 сен 2019 :
Вокалист SAXON восстанавливается после операции
21 сен 2019 :
Вокалисту SAXON проведут операцию на сердце
19 янв 2019 :
SAXON отметят юбилей с размахом
18 янв 2019 :
Вокалист SAXON начал запись
6 дек 2018 :
SAXON с размахом отметят юбилей
30 окт 2018 :
Барабанщик SAXON чуть не лишился носа
1 окт 2018 :
У вокалиста SAXON готова музыка для сольного альбома
28 сен 2018 :
SAXON отметят юбилей в 2019
21 сен 2018 :
Новое видео SAXON
14 сен 2018 :
Переиздание SAXON выйдет осенью
27 авг 2018 :
Вокалист SAXON: «Наша новая пластинка отлично продаётся»
21 июл 2018 :
Специальное издание SAXON выйдет осенью
20 июл 2018 :
SAXON выпустят специальную туровую версию альбома "Thunderbolt"
27 июн 2018 :
Вокалист SAXON работает с гитаристом OPETH
2 июн 2018 :
Новое видео SAXON
28 май 2018 :
Возможное название сольного альбома вокалиста SAXON
17 май 2018 :
Переиздания SAXON выйдут весной
6 апр 2018 :
У вокалиста SAXON есть семь песен для сольного альбома
16 мар 2018 :
Новое видео SAXON
1 мар 2018 :
Видео с выступления SAXON
20 фев 2018 :
Фронтмен SAXON сказал, что туры с голограммами мёртвых музыкантов — это неправильно
23 янв 2018 :
Посвящение MOTÖRHEAD от SAXON
22 янв 2018 :
Вокалист SAXON: «Новый альбом придётся по вкусу современному уху!»
30 ноя 2017 :
Новое видео SAXON
14 ноя 2017 :
Рассказ об антологии SAXON
7 ноя 2017 :
Обложка и трек лист нового альбома SAXON
8 окт 2017 :
SAXON завершили сведение
30 сен 2017 :
SAXON завершили запись
19 сен 2017 :
Сборник лучшего от SAXON
8 июл 2017 :
Трейлер нового релиза SAXON
22 июн 2017 :
Бокс-сет SAXON выйдет летом
16 июн 2017 :
Профессиональное видео с выступления SAXON
15 июн 2017 :
Новый альбом SAXON выйдет зимой
3 июн 2017 :
SAXON обокрали в Швеции
12 апр 2017 :
Вокалист SAXON о том, почему они не стали так же круты, как IRON MAIDEN
20 мар 2017 :
Новый альбом SAXON выйдет зимой
21 дек 2016 :
SAXON исполнили MOTÖRHEAD
29 окт 2016 :
Фрагмент нового DVD SAXON
8 окт 2016 :
Фрагмент нового DVD SAXON
30 сен 2016 :
В новый альбом SAXON войдёт песня-посвящение лидеру MOTÖRHEAD
16 сен 2016 :
Трейлер нового релиза SAXON
15 сен 2016 :
SAXON начали работу над альбомом
13 сен 2016 :
Трейлер бокс-сета SAXON
2 сен 2016 :
Концертный релиз SAXON выйдет осенью
16 авг 2016 :
Концертные записи SAXON выйдут в виде бокс-сета
8 авг 2016 :
Профессиональное видео полного выступления SAXON
25 мар 2016 :
Участники MOTÖRHEAD выступят вместе с SAXON
23 мар 2016 :
Специальный релиз SAXON
8 мар 2016 :
Вокалист SAXON о новом бокс-сете
28 янв 2016 :
Трейлер винилового бокс-сета SAXON
19 янв 2016 :
Виниловый бокс-сет SAXON выйдет в марте
7 дек 2015 :
Гитарист MOTÖRHEAD присоединился на сцене к SAXON
19 ноя 2015 :
SAXON выпустят специальную футболку из-за событий в Париже
15 окт 2015 :
EPK от SAXON
7 окт 2015 :
Видео с текстом от SAXON
11 сен 2015 :
Вокалист SAXON: «Мы сохраняем дух 1980-х, но звучим современно»
24 авг 2015 :
Вокалист SAXON о новом альбоме
1 авг 2015 :
Новое видео SAXON
27 июл 2015 :
Видео с выступления SAXON
21 июл 2015 :
Барабанщик SAXON и гитарист METAL CHURCH в новом проекте
29 май 2015 :
Новый альбом SAXON выйдет осенью
18 фев 2015 :
Барабанщик SAXON полностью выздоровел
6 фев 2015 :
Видео с выступления SAXON с участием сына UDO
16 янв 2015 :
BIFF BYFORD о новых песнях SAXON
15 янв 2015 :
Переиздания SAXON выйдут в феврале
3 янв 2015 :
Барабанщик SAXON опубликовал послание из больницы
1 янв 2015 :
Сын UDO DIRKSCHNEIDER'a поможет SAXON
25 дек 2014 :
Вокалист SAXON: «Очень важно быть музыкально непредсказуемыми»
25 дек 2014 :
Барабанщик SAXON идёт на поправку
12 дек 2014 :
Барабанщика SAXON повторно прооперировали
12 дек 2014 :
Переиздания SAXON выйдут в феврале
11 дек 2014 :
У барабанщика SAXON выявлена церебральная аневризма
10 дек 2014 :
Барабанщик SAXON в больнице
17 ноя 2014 :
SAXON начнут запись в январе
7 окт 2014 :
Концертный релиз SAXON выйдет в ноябре
16 сен 2014 :
SAXON начали работу над новым материалом
1 сен 2014 :
Вокалист SAXON в THE SCINTILLA PROJECT
12 авг 2014 :
Лидер MEGADETH присоединился на сцене к SAXON
4 авг 2014 :
Профессиональное видео полного выступления SAXON
23 фев 2014 :
Концертный релиз SAXON выйдет в марте
16 янв 2014 :
Видео с текстом от SAXON
27 ноя 2013 :
Новое видео SAXON
22 ноя 2013 :
Новый альбом SAXON доступен для прослушивания
18 ноя 2013 :
EPK от SAXON
13 ноя 2013 :
В 2014-м году SAXON будут исполнять композиции из первых шести альбомов
12 ноя 2013 :
Семплы из акустического релиза SAXON
17 окт 2013 :
Классика SAXON вышла на виниле
28 сен 2013 :
Обложка нового релиза SAXON
24 сен 2013 :
SAXON переработали собственную классику
6 авг 2013 :
DORO PESCH присоединилась к SAXON на сцене
30 мар 2013 :
Видео с выступления SAXON
20 мар 2013 :
Фронтмен SAXON: «Мне нравится сочинять музыку, а не репетировать старый материал»
27 фев 2013 :
SAXON целиком исполнят альбом 'Denim & Leather' на 'Full Metal Cruise'
25 фев 2013 :
Новое видео SAXON
18 фев 2013 :
EPK от SAXON
13 фев 2013 :
Выход нового альбома SAXON отложен
17 ноя 2012 :
Детали нового альбома SAXON
30 окт 2012 :
SAXON выпустят "Heavy Metal Thunder - The Movie" в декабре
17 окт 2012 :
SAXON завершили сведение альбома
25 сен 2012 :
SAXON начинают сведение нового альбома вместе с Andy Sneap'ом
28 авг 2012 :
SAXON завершили запись альбома
1 июн 2012 :
SAXON отменили выступление из-за болезни вокалиста
9 май 2012 :
SAXON - The EMI-Years
4 май 2012 :
ANDY SNEAP будет сводить новую работу SAXON
31 мар 2012 :
Музыканты SAXON о новом концертном релизе
31 мар 2012 :
SAXON выпустят новый альбом в начале следующего года
24 мар 2012 :
Музыканты SAXON о новом концертном релизе
20 мар 2012 :
Музыканты SAXON о новом концертном релизе
28 фев 2012 :
Превью нового концертаного релиза SAXON
24 фев 2012 :
Фестивальное выступления SAXON на радио
20 фев 2012 :
SAXON продолжают работу над новым материалом
26 янв 2012 :
SAXON готовятся к новому альбому
7 янв 2012 :
Видео с выступления SAXON
12 ноя 2011 :
SAXON выпустят концертный DVD
21 сен 2011 :
Новое видео SAXON
8 авг 2011 :
Фронтмэн SAXON не заинтересован в реюнионе со старыми участниками
6 авг 2011 :
Новое видео SAXON
5 авг 2011 :
Американское издание "Call To Arms" SAXON выйдет с бонус-диском
17 июн 2011 :
SAXON представили новый трек
14 июн 2011 :
DORO PESCH присоединилась на сцене к SAXON
10 июн 2011 :
Новое видео SAXON
22 май 2011 :
Новый альбом SAXON выйдет в июне
18 апр 2011 :
SAXON собираются работать вместе с Польским филармоническим оркестром
8 апр 2011 :
SAXON исполнили два новых трека
8 апр 2011 :
SAXON представили новый трек
18 мар 2011 :
Новая песня SAXON
15 мар 2011 :
Обложка и трек-лист нового альбома SAXON
14 фев 2011 :
Клавишник DEEP PURPLE на новом альбоме SAXON
11 фев 2011 :
Участники SAXON о Гэри Муре
10 фев 2011 :
SAXON предлагает фанатам принять участие в альбоме
23 дек 2010 :
Фронтмен SAXON провёл время с LADY GAGA
12 ноя 2010 :
Новый альбом SAXON
24 мар 2010 :
Детали нового DVD SAXON
16 мар 2010 :
Басист SAXON пропустит турне
28 дек 2009 :
Поздравления от SAXON
14 ноя 2009 :
Выход документального фильма о SAXON перенесен на март
9 июн 2009 :
Альбом SAXON "Metalhead" вышел на виниле
8 апр 2009 :
Вокалист SAXON: «Выступить с METALLICA было крутo!»
19 фев 2009 :
SAXON выпустят памятный сингл "747 (Strangers In The Night)"
9 фев 2009 :
Старые записи SAXON доступны для скачивания
2 фев 2009 :
SAXON сняли новое видео
18 дек 2008 :
Новое видео от SAXON
18 ноя 2008 :
Доступны семплы с нового альбома SAXON
1 окт 2008 :
SAXON раскрыли название и трек-лист нового альбома
29 май 2008 :
SAXON записывают новый альбом
19 окт 2007 :
Новое видео SAXON с Лемми и Энди Дерисом
17 окт 2007 :
Концерт SAXON в Москве перенесен
5 окт 2007 :
SAXON: подробности о новом двойном DVD
7 июн 2007 :
Новое видео от SAXON
9 апр 2007 :
Новое видео SAXON
19 янв 2007 :
SAXON: подробности релиза 'The Inner Sanctum'
16 янв 2007 :
Выходит сборник лучших песен SAXON
4 янв 2007 :
SAXON выпустят сингл с нового альбома
20 дек 2006 :
Новый альбом SAXON выйдет в марте
30 мар 2006 :
SAXON: "The Eagle Has Landed Pt. III" в июне
15 июн 2004 :
SAXON назвали новый альбом
19 сен 2002 :
Новые MP3 от SAXON
