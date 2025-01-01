Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Saxon

*



16 дек 2025 : 		 Барабанщик SAXON обещает более "грувовый" материал

12 дек 2025 : 		 SAXON приступили к записи

21 ноя 2025 : 		 PAUL QUINN выступил с SAXON

18 июл 2025 : 		 Новый альбом SAXON будет в 2026

1 июл 2025 : 		 SAXON отменяют концерты

10 июн 2025 : 		 Концертное видео SAXON

29 май 2025 : 		 Концертный релиз SAXON выйдет летом

18 май 2025 : 		 Фронтмен SAXON думает, что новый альбом выйдет в следующем году

19 апр 2025 : 		 BRIAN TATLER: «Присоединение к SAXON стало ещё одной отличной возможностью для карьерного роста»

15 апр 2025 : 		 Концертное видео SAXON

14 апр 2025 : 		 PAUL QUINN всё ещё работает с SAXON

18 мар 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SAXON

10 мар 2025 : 		 DORO спела с SAXON

5 мар 2025 : 		 Фронтмен SAXON: «Оказаться в пятёрке лучших британских металл-групп — это здорово»

15 фев 2025 : 		 Вокалист SAXON обещает альбом в 2026

1 фев 2025 : 		 Новое видео SAXON

17 дек 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON

2 дек 2024 : 		 Вокалист SAXON о туре с MOTÖRHEAD в 1979

7 окт 2024 : 		 Новое видео SAXON

30 сен 2024 : 		 SAXON целиком исполнят 'Wheels Of Steel'

4 сен 2024 : 		 BRIAN TATLER оттянулся с SAXON

2 сен 2024 : 		 У вокалиста SAXON проблемы с сердцем

1 июн 2024 : 		 SAXON на виниле

31 май 2024 : 		 Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам

13 май 2024 : 		 Видео полного выступления SAXON

24 апр 2024 : 		 Видео с текстом от SAXON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик SAXON обещает более "грувовый" материал



zoom
NIGEL GLOCKLER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чего фанатам стоит ждать от новой пластинки:

«В нем не так уж много того, что я бы назвал трэшевыми нотками. Я к тому, что в "Hell, Fire [And Damnation]" есть "Fire And Steel", которая звучит так быстро, что это буквально "кто последний тот и лох" [Смеется] Так что, нет, здесь не так много быстрого материала. Он гораздо больше ориентирован на грув, но при этом очень тяжелый. В нем гораздо больше грува. И я думаю, что для меня это самое важное в любом треке. Должен быть кач, а скорость не имеет значения».

Говоря о том, как он подходит к созданию нового альбома SAXON, Nigel сказал:

«Всякий раз, когда мы записываемся, я всегда записываю трек под клик, потому что именно так я хочу это сделать. Потому что дело в том, что обычно мы пишем песню, аранжируем ее и все такое, а затем идем в студию, или где бы мы ни записывали демо, где бы мы ни репетировали, или что бы там ни было, и, как правило, мы немного повозимся с кликом, чтобы попытаться сделать все правильно, чтобы трек идеально вписался в общую концепцию. Иногда после двух ударов может возникнуть что-то вроде: "О, это кажется немного поспешным". Так что мы всегда так поступаем. Я имею в виду, например, что для этого последнего материала, который мы делаем, у нас были написаны и аранжированы песни, и мы отправились в репетиционную студию и записали демо-версии под клик. Я был единственным, у кого, так сказать, был "клик". Но это было просто для того, чтобы убедиться, что все прошло как надо. И потом, как мы записываемся, как мне на самом деле нравится записываться, мне нравится записываться самому. Потому что у меня есть "фишка" — другие ребята могут быть там, но у меня есть "фишка", и я знаю, как звучат гитары в демо, так что я точно знаю, где мое место в песне. Но потом ты убеждаешься, что все получилось как надо, а они перезаписывают свои партии».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 51

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом