Барабанщик SAXON обещает более "грувовый" материал



NIGEL GLOCKLER в недавнем интервью ответил на вопрос о том, чего фанатам стоит ждать от новой пластинки:



«В нем не так уж много того, что я бы назвал трэшевыми нотками. Я к тому, что в "Hell, Fire [And Damnation]" есть "Fire And Steel", которая звучит так быстро, что это буквально "кто последний тот и лох" [Смеется] Так что, нет, здесь не так много быстрого материала. Он гораздо больше ориентирован на грув, но при этом очень тяжелый. В нем гораздо больше грува. И я думаю, что для меня это самое важное в любом треке. Должен быть кач, а скорость не имеет значения».



Говоря о том, как он подходит к созданию нового альбома SAXON, Nigel сказал:



«Всякий раз, когда мы записываемся, я всегда записываю трек под клик, потому что именно так я хочу это сделать. Потому что дело в том, что обычно мы пишем песню, аранжируем ее и все такое, а затем идем в студию, или где бы мы ни записывали демо, где бы мы ни репетировали, или что бы там ни было, и, как правило, мы немного повозимся с кликом, чтобы попытаться сделать все правильно, чтобы трек идеально вписался в общую концепцию. Иногда после двух ударов может возникнуть что-то вроде: "О, это кажется немного поспешным". Так что мы всегда так поступаем. Я имею в виду, например, что для этого последнего материала, который мы делаем, у нас были написаны и аранжированы песни, и мы отправились в репетиционную студию и записали демо-версии под клик. Я был единственным, у кого, так сказать, был "клик". Но это было просто для того, чтобы убедиться, что все прошло как надо. И потом, как мы записываемся, как мне на самом деле нравится записываться, мне нравится записываться самому. Потому что у меня есть "фишка" — другие ребята могут быть там, но у меня есть "фишка", и я знаю, как звучат гитары в демо, так что я точно знаю, где мое место в песне. Но потом ты убеждаешься, что все получилось как надо, а они перезаписывают свои партии».







