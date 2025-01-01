сегодня



Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы уже год как работаем над демо»



Michael "Padge" Paget в недавнем интервью ответил на вопрос, как идут дела с материалом BULLET FOR MY VALENTINE:



«Мы сочиняем и записываем демо уже, наверное, не меньше года. Так что музыки очень много.



Наш следующий альбом очень, очень важен для нас. И мы пользуемся любой возможностью, чтобы сочинять и записывать демо, когда только можем, когда у нас нет времени на гастроли и так далее. Matt [Tuck, гитарист и вокалист BULLET FOR MY VALENTINE] тоже очень много работал, он выкладывается по полной».



Что касается музыкального направления нового материала BULLET FOR MY VALENTINE, он ответил:



«Чувак, там так много всего разного — так много песен. И так много разных стилей, мелодий, аранжировок. Мы не можем по-настоящему определиться со стилем, пока не вернемся домой, а затем не доработаем и не найдем тему альбома. Но она варьируется от семиструнного "drop fucking G" до материала в стиле "Hearts Burst Into Fire". Вот так объемно. Так что это может означать все, что угодно, но я думаю, мы знаем, к чему в итоге придем. Однако песен очень много. Мы реально очень усердно работаем над ними».







+0 -0



просмотров: 78

