Новости
Bullet for My Valentine

16 дек 2025 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы уже год как работаем над демо»

14 дек 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись зимой

6 дек 2025 : 		 Лидер BULLET FOR MY VALENTINE о Сэме Риверсе

12 окт 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»

11 сен 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере

22 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом

19 июн 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо

17 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

31 янв 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен

11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE
Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы уже год как работаем над демо»



Michael "Padge" Paget в недавнем интервью ответил на вопрос, как идут дела с материалом BULLET FOR MY VALENTINE:

«Мы сочиняем и записываем демо уже, наверное, не меньше года. Так что музыки очень много.

Наш следующий альбом очень, очень важен для нас. И мы пользуемся любой возможностью, чтобы сочинять и записывать демо, когда только можем, когда у нас нет времени на гастроли и так далее. Matt [Tuck, гитарист и вокалист BULLET FOR MY VALENTINE] тоже очень много работал, он выкладывается по полной».

Что касается музыкального направления нового материала BULLET FOR MY VALENTINE, он ответил:

«Чувак, там так много всего разного — так много песен. И так много разных стилей, мелодий, аранжировок. Мы не можем по-настоящему определиться со стилем, пока не вернемся домой, а затем не доработаем и не найдем тему альбома. Но она варьируется от семиструнного "drop fucking G" до материала в стиле "Hearts Burst Into Fire". Вот так объемно. Так что это может означать все, что угодно, но я думаю, мы знаем, к чему в итоге придем. Однако песен очень много. Мы реально очень усердно работаем над ними».




