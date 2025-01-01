сегодня



Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»



MIKE PORTNOY в недавнем интервью рассказал о том, как его возвращение в группу повлияло на творческую активность:



«Что ж, мы определенно вдохновлялись совместной работой. Мы не писали и не записывали альбомов вместе со времен "Black Clouds & Silver Linings", который вышел в 2009 году, но мы записали его в 2008-м. Итак, прошло 15 лет с тех пор, как мы в последний раз сочиняли и записывали альбом одной командой. Мы были очень вдохновлены тем, что снова собрались вместе, и между нами возникла та художественная и творческая связь, которая была у нас всегда. И это проявилось сразу же, как только мы начали работать над новым альбомом».



На вопрос о том, думают ли он и его коллеги по DREAM THEATER о каком-то новом материале или фанатам "придется немного подождать", чтобы услышать новую музыку от группы, Mike ответил:



«Что ж, вам придется подождать, потому что это был долгий тур. На данный момент мы работаем уже год. Мы начали в октябре 2024 года. И вот мы здесь, год спустя, и к тому времени, когда мы приедем в Австралию [в феврале 2026 года] и завершим турне через несколько месяцев после этого, пройдет уже полтора года в пути. Итак, сейчас все внимание на гастроли. Но как только турне завершится следующей весной или около того, мы, вероятно, возьмем отпуск на лето, потому что это был долгий путь, а после этого начнем думать о новом альбоме».



Он также рассказал о 40-летии DREAM THEATER и специальном туре, который стартовал в конце 2024 года. На вопрос, оказало ли это событие большее "давление" на него и его коллег или они восприняли тур как "скорее праздник":



«Конечно как праздник. Никакого давления нет. Я к тому, что для меня кажется чем-то нереальным, что пролетело уже 40 лет с тех пор, как мы основали эту группу. В 1985 году мы были подростками в музыкальном колледже Беркли, и вот мы здесь, 40 лет спустя. Мы объездили весь мир десятки раз, и это было настоящее путешествие. И, пожалуй, это еще более сюрреалистично, чем все остальное. Просто трудно поверить, как быстро пролетело время».



На тему "дискуссий", которые ведутся между ним и его коллегами по группе относительно составления сет-листа для текущего тура, Mike сказал:



«Ну, на самом деле никаких дискуссий нет. Ребята доверяют это мне. Я всегда был тем парнем, который составлял сет-лист в группе, по крайней мере, в то время, когда я был в ней, и для меня составить сет-лист для этого тура, посвященного 40-летию, было на самом деле проще, чем вы думаете. Возвращение после того, как я не был в ней более 15 лет, каким бы оно ни было, для меня стало началом работы с чистого листа. Это не было похоже на "О, я играл эту песню миллиард раз за последние пару лет". Я так давно не играл ни одну из этих песен. Что касается меня, то я смог начать писать с чистого листа.



Сет-лист, который мы собираемся составить, когда приедем [в Австралию], будет немного отличаться от того, что мы делали по всему остальному миру, потому что, когда мы начали тур в честь 40-летия, мы провели первые шесть-восемь месяцев в туре, просто сосредоточившись на концертах. Но с тех пор, последние несколько месяцев, мы играем новый альбом "Parasomnia" полностью. Так что, когда мы приедем в Австралию, это будет своего рода сочетание того и другого. Он будет содержать много композиций из нашего бэк-каталога, но мы также хотим уделить больше внимания "Parasomnia", просто потому, что он для нас самый свежий, и это будет единственная возможность для австралийских фэнов услышать эти песни. Так что это будет своего рода комбинация того и другого».







