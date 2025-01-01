Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

|
все новости группы
Канада
22 авг 2023 :
RIK EMMETT выпустил новый сингл
2 июн 2023 :
Басист TRIUMPH — о реюнионе
2 июн 2023 :
Барабанщик TRIUMPH — об искусственном интеллекте в музыке
30 май 2023 :
NANCY WILSON, JOEY BELLADONNA, SEBASTIAN BACH, NITA STRAUSS запишут песни TRIUMPH
27 май 2023 :
Концертное видео TRIUMPH 1983 года
9 мар 2023 :
Биография вокалиста TRIUMPH выйдет осенью
18 ноя 2022 :
Винил от TRIUMPH
6 июн 2022 :
MICKEY THOMAS, SEBASTIAN BACH, KENNY ARONOFF, PHIL X в трибьюте TRIUMPH
13 май 2022 :
Так будет ли реюнион TRIUMPH?
19 апр 2022 :
Барабанщик TRIUMPH — о документальном фильме
8 мар 2022 :
Фрагмент документального фильма TRIUMPH
6 янв 2022 :
Вокалист TRIUMPH: «Из моей биографии вы многое узнаете!»
15 дек 2021 :
TRIUMPH открыли архивы
22 окт 2021 :
Барабанщик TRIUMPH: «Хорошо, что мы разделили авторство поровну»
26 авг 2021 :
Гитарист TRIUMPH выпускает книгу
25 авг 2021 :
Трейлер документального фильма TRIUMPH
17 июл 2021 :
Документальный фильм TRIUMPH выйдет осенью
16 июн 2021 :
JOEL HOEKSTRA, RUDY SARZO, KEN MARY и GABRIELA GUNČIKOVÁ исполняют песню TRIUMPH
15 июн 2021 :
Басист TRIUMPH: «Мы думали о реюнионе ещё лет десять назад»
24 май 2021 :
TRIUMPH близки к окончанию работы над фильмом
24 апр 2021 :
ANGELO NGUYEN исполняет TRIUMPH
22 мар 2021 :
Студенты исполняют TRIUMPH
17 мар 2021 :
TRIUMPH планируют выпуск бокс-сета
24 фев 2021 :
Кавер-версия TRIUMPH
8 сен 2020 :
RIK EMMETT: «Я не общался со своими коллегами по TRIUMPH 20 лет»
2 авг 2020 :
RIK EMMETT — о предстоящем документальном фильме о TRIUMPH
11 июл 2020 :
Альбомы RIK EMMETT доступны в цифровом варианте
3 июл 2020 :
Вокалист TRIUMPH: «Я покончил с турами, но мне всё так же интересно сочинять»
22 янв 2020 :
Басист TRIUMPH: «Физическое состояние — препона для туров»
24 дек 2019 :
SEBASTIAN BACH выступил с TRIUMPH
27 ноя 2019 :
TRIUMPH отлично провели время
25 ноя 2019 :
Рассказ об издании альбома TRIUMPH
11 ноя 2019 :
Переиздание TRIUMPH выйдет зимой
7 ноя 2018 :
TRIUMPH планируют съемку документального фильма
1 авг 2016 :
Музыканты TRIUMPH на альбоме RESOLUTION9
5 июл 2016 :
Музыканты TRIUMPH собрались для сольного альбома RIK EMMETT'a
30 авг 2012 :
Новый релиз TRIUMPH доступен для прослушивания
11 июл 2012 :
Трейлер концертного релиза TRIUMPH
28 июн 2012 :
Обложка и трек-лист концертного релиза TRIUMPH
20 мар 2012 :
Концертный релиз TRIUMPH выйдет весной
19 ноя 2010 :
Трейлер к переизданию TRIUMPH
29 окт 2010 :
Бокс-сет от TRIUMPH
25 июн 2010 :
Песня TRIUMPH войдет в новый фильм с Адамом Сэндлером
сегодня
Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»
GIL MOORE в интервью "The Afternoon Rock Ride With Bilal" рассказал о том, как вовлечены в исполнение классических песен TRIUMPH все музыканты:
«Я полагаю, что было много путаницы, которая возникла из-за множества источников и так далее, и именно поэтому мы опубликовали [заявление в наших социальных сетях, разъясняющее все происходящее]. Но Rick и я будем на сцене на протяжении всего шоу. Что касается нас, то мы вернули в группу Phil X, который, конечно же, отыграл с нами турне и записал альбом в 1992 году. Так что у нас появилась двустволка с гитарой. И мы надеемся, что с нами будет Mike Levine. Он будет присутствовать на отдельных концертах, но мы с Rick'ом будем на каждом концерте. И еще у нас есть — мы позаимствовали Brent Fitz и Todd Kerns из группы SLASH, так что они тоже будут там, чтобы помочь нам».
На вопрос ведущего, означает ли это, что Moore и Emmett будут "делать перерывы здесь и там" во время выступления TRIUMPH, в то время как другие музыканты будут выступать самостоятельно, Gil ответил:
«Я сомневаюсь в этом. Я к тому, что, возможно, мы сделаем перерыв на песню или что-то в этом роде и, так сказать, передадим эстафету по кругу. Но я бы сказал, что большую часть шоу мы оба будем на сцене. Я все к тому, что пока мы не начали репетировать, говорить о чем-то решенном нельзя. У Rick'a очень хороший вокал, и у меня тоже, так что я знаю, что работаю.… На самом деле я нанял тренера по вокалу, чтобы начать приходить в форму и все такое, так что я собираюсь спеть столько своих песен, сколько смогу. И пока все идет довольно хорошо. Но, да, если кто-то думает, что нас не будет на сцене или что-то в этом роде, это просто лживая интернет-чушь. Мы будем там, и мы будем играть».
Moore также отдельно коснулся состояния здоровья Mike'a, сказав:
«Что ж, у него были некоторые проблемы, поэтому я говорю, что он будет присутствовать на некоторых концертах по мере возможности, но он не может взять на себя обязательство присутствовать на всех концертах. Он очень, очень увлечен туром, поэтому принимает активное участие в ежедневных обсуждениях с TRIUMPH. Он не так заинтересован в происходящем, как мы с Rick'ом, но мы очень надеемся, что он посетит как можно больше концертов».
Что касается возможного сет-листа предстоящего тура TRIUMPH, Moore сказал:
«Мы прислушиваемся к некоторым предложениям публики. Я имею в виду, что, очевидно, есть несколько песен, которые просто необходимо исполнить. Но у нашего менеджера Джейсона [Мюррея из Vector Management] большая организация, и у них большой охват социальных сетей, и я думаю, что они получают запросы от людей. И мы исполним столько песен, сколько сможем, из тех, что хочет публика, и постараемся никого не разочаровать. Это вряд ли выйдет, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы свети это количество к минимуму».
