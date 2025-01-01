Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
16 дек 2025 : 		 Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»

13 дек 2025 : 		 Почему TRIUMPH поедут в тур как секстет

12 ноя 2025 : 		 RIK EMMETT о новых шоу TRIUMPH

28 авг 2025 : 		 TRIUMPH введут в канадский зал славы

11 июн 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH доступен для прослушивания

10 июн 2025 : 		 Видео полного выступления TRIUMPH

9 июн 2025 : 		 Почему MIKE LEVINE не играл с TRIUMPH?

2 июн 2025 : 		 GIL MOORE: «Три песни TRIUMPH'19 могут быть выпущены»

19 май 2025 : 		 NANCY WILSON исполняет TRIUMPH

20 апр 2025 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Мы, канадцы, будем защищаться!»

19 апр 2025 : 		 DEE SNIDER исполняет песню TRIUMPH

31 мар 2025 : 		 TRIUMPH думают о 3D-голограмме

26 мар 2025 : 		 Трибьют TRIUMPH выйдет летом

23 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Я не скучаю по турам»

17 мар 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH: «Когда тебе 71 год, тщеславие уже затихает»

26 янв 2025 : 		 Вокалист TRIUMPH выпускает книгу

16 апр 2024 : 		 Будут ли TRIUMPH выступать?

10 апр 2024 : 		 Гитарист TRIUMPH: «Держу рак под контролем!»

2 апр 2024 : 		 Попадет ли TRIUMPH в ЗСРнР?

5 мар 2024 : 		 Басист TRIUMPH о выступлении в хоккейном джерси

26 фев 2024 : 		 Вокалист TRIUMPH прошел лечение

12 янв 2024 : 		 Сборник гитариста TRIUMPH выйдет с нереализованными треками

7 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о сравнении с RUSH

4 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIUMPH о раке

26 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о партнёрах по TRIUMPH

10 окт 2023 : 		 RIK EMMETT о возвращении в TRIUMPH
Барабанщик TRIUMPH: «Надеюсь, что Mike отыграет с нами много концертов»



GIL MOORE в интервью "The Afternoon Rock Ride With Bilal" рассказал о том, как вовлечены в исполнение классических песен TRIUMPH все музыканты:

«Я полагаю, что было много путаницы, которая возникла из-за множества источников и так далее, и именно поэтому мы опубликовали [заявление в наших социальных сетях, разъясняющее все происходящее]. Но Rick и я будем на сцене на протяжении всего шоу. Что касается нас, то мы вернули в группу Phil X, который, конечно же, отыграл с нами турне и записал альбом в 1992 году. Так что у нас появилась двустволка с гитарой. И мы надеемся, что с нами будет Mike Levine. Он будет присутствовать на отдельных концертах, но мы с Rick'ом будем на каждом концерте. И еще у нас есть — мы позаимствовали Brent Fitz и Todd Kerns из группы SLASH, так что они тоже будут там, чтобы помочь нам».

На вопрос ведущего, означает ли это, что Moore и Emmett будут "делать перерывы здесь и там" во время выступления TRIUMPH, в то время как другие музыканты будут выступать самостоятельно, Gil ответил:

«Я сомневаюсь в этом. Я к тому, что, возможно, мы сделаем перерыв на песню или что-то в этом роде и, так сказать, передадим эстафету по кругу. Но я бы сказал, что большую часть шоу мы оба будем на сцене. Я все к тому, что пока мы не начали репетировать, говорить о чем-то решенном нельзя. У Rick'a очень хороший вокал, и у меня тоже, так что я знаю, что работаю.… На самом деле я нанял тренера по вокалу, чтобы начать приходить в форму и все такое, так что я собираюсь спеть столько своих песен, сколько смогу. И пока все идет довольно хорошо. Но, да, если кто-то думает, что нас не будет на сцене или что-то в этом роде, это просто лживая интернет-чушь. Мы будем там, и мы будем играть».

Moore также отдельно коснулся состояния здоровья Mike'a, сказав:

«Что ж, у него были некоторые проблемы, поэтому я говорю, что он будет присутствовать на некоторых концертах по мере возможности, но он не может взять на себя обязательство присутствовать на всех концертах. Он очень, очень увлечен туром, поэтому принимает активное участие в ежедневных обсуждениях с TRIUMPH. Он не так заинтересован в происходящем, как мы с Rick'ом, но мы очень надеемся, что он посетит как можно больше концертов».

Что касается возможного сет-листа предстоящего тура TRIUMPH, Moore сказал:

«Мы прислушиваемся к некоторым предложениям публики. Я имею в виду, что, очевидно, есть несколько песен, которые просто необходимо исполнить. Но у нашего менеджера Джейсона [Мюррея из Vector Management] большая организация, и у них большой охват социальных сетей, и я думаю, что они получают запросы от людей. И мы исполним столько песен, сколько сможем, из тех, что хочет публика, и постараемся никого не разочаровать. Это вряд ли выйдет, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы свети это количество к минимуму».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
