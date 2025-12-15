сегодня



MAX CAVALERA: «Рад, что познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой»



MAX CAVALERA в недавнем интервью рассказал о том, как он использовал элементы бразильской культуры в своей музыке и добился её признания на мировом уровне:



«Это было здорово, чувак. Мне нравится, что многие не только в Бразилии, но и во многих странах третьего мира, во многих более разбитых странах, где много преступности, бедности или проблем в обществе, принимают меня как своего рода голос общества. И это было круто на протяжении многих лет.



Мне кажется, что в Бразилии много плохого. Это прекрасная страна, но в ней много плохого. В Бразилии есть и кое-что хорошее. Мне кажется, что я несу этот флаг и этот факел уже 40 лет. Я, пожалуй, самый известный в мире бразильский музыкант в мире рока на данный момент. Но это так круто, потому что мы начинали с нуля. Мы были против всего мира. Кое-что ещё не произошло, например, меня ещё не пригласили в Зал славы рок-н-ролла. Если это произойдёт, так тому и быть. Будет круто. Если нет, то нет. Всё хорошо. Но я знаю, что фанатам это по душе.



Мне нравится, что я познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой, и они это действительно ценят. Я разговаривал со многими фанатами, которые не особо знали о Бразилии, пока не узнали что-то из моих песен, будь то SEPULTURA или SOULFLY. И последний альбом SOULFLY "Chama" по своей сути очень бразильский. Название бразильское, песни "Favela", "Indigenous Inquisition" о Бразилии. В "Chama" большое влияние Бразилии — я не знаю, почему так получилось, просто так сложилось. Но я очень горжусь этим, но не в националистическом смысле, из серии: "Бразилия лучше всех". Ничего подобного. Мне нравится наша решительность. Культура прекрасна. Она сильна. И мне нравится смешивать это с металлом».











+0 -0



( 8 ) просмотров: 587

