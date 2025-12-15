Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 48
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 48
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
[= ||| все новости группы



*

Cavalera

*



15 дек 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Рад, что познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой»

22 сен 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнили "Chaos A.D." SEPULTURA

16 сен 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Чего до AXL'a докопались?»

9 июн 2025 : 		 CAVALERA целиком исполнят "Chaos A.D." SEPULTURA

23 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA выступил для EARTH HOUSE

20 май 2025 : 		 IGOR CAVALERA: «Моим героем всегда был Bill!»

6 май 2025 : 		 Какие критерии успеха у IGOR CAVALERA?

5 май 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Металл — самое позитивное, что есть в мире»

12 фев 2025 : 		 Видео с выступления IGOR 'IGGOR' CAVALERA

9 фев 2025 : 		 MAX CAVALERA: «Нам выпал шанс переделать то, что нам не нравилось»

28 янв 2025 : 		 IGOR CAVALERA и SHANE EMBURY готовят сплит

14 янв 2025 : 		 MAX CAVALERA о перезаписи альбомов SEPULTURA: «У нас был шанс сделать всё заново, но лучше»

16 дек 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Предпочитаю жить настоящим»

1 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «CAVALERA не проявили уважения!»

15 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA думает о новой книге

5 окт 2024 : 		 Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA?

10 сен 2024 : 		 Дух оригинальной SEPULTURA сейчас в CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Новое видео CAVALERA

22 июн 2024 : 		 Почему JAIRO GUEDZ не работал с CAVALERA

21 июн 2024 : 		 Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания

19 июн 2024 : 		 MAX и IGOR CAVALERA исполняют раннюю SEPULTURA

5 июн 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых нет сотового телефона»

28 май 2024 : 		 Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA

1 май 2024 : 		 CAVALERA перезаписали еще один альбом SEPULTURA

27 дек 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Я ненавижу сочинять тексты»

5 дек 2023 : 		 ATTILA CSIHAR присоединился на сцене к CAVALERA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MAX CAVALERA: «Рад, что познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой»



zoom
MAX CAVALERA в недавнем интервью рассказал о том, как он использовал элементы бразильской культуры в своей музыке и добился её признания на мировом уровне:

«Это было здорово, чувак. Мне нравится, что многие не только в Бразилии, но и во многих странах третьего мира, во многих более разбитых странах, где много преступности, бедности или проблем в обществе, принимают меня как своего рода голос общества. И это было круто на протяжении многих лет.

Мне кажется, что в Бразилии много плохого. Это прекрасная страна, но в ней много плохого. В Бразилии есть и кое-что хорошее. Мне кажется, что я несу этот флаг и этот факел уже 40 лет. Я, пожалуй, самый известный в мире бразильский музыкант в мире рока на данный момент. Но это так круто, потому что мы начинали с нуля. Мы были против всего мира. Кое-что ещё не произошло, например, меня ещё не пригласили в Зал славы рок-н-ролла. Если это произойдёт, так тому и быть. Будет круто. Если нет, то нет. Всё хорошо. Но я знаю, что фанатам это по душе.

Мне нравится, что я познакомил американцев и европейцев с бразильской культурой, и они это действительно ценят. Я разговаривал со многими фанатами, которые не особо знали о Бразилии, пока не узнали что-то из моих песен, будь то SEPULTURA или SOULFLY. И последний альбом SOULFLY "Chama" по своей сути очень бразильский. Название бразильское, песни "Favela", "Indigenous Inquisition" о Бразилии. В "Chama" большое влияние Бразилии — я не знаю, почему так получилось, просто так сложилось. Но я очень горжусь этим, но не в националистическом смысле, из серии: "Бразилия лучше всех". Ничего подобного. Мне нравится наша решительность. Культура прекрасна. Она сильна. И мне нравится смешивать это с металлом».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 8 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 дек 2025
Corpsegrinder04
С какой культурой ?
Корни кровавые корни и Хата Хата - Раттамахата ?
Американцы много поняли думаю.
Это примерно как Cannibal Corpse будут бразильев учить пиндосской культуре с песнями "Молот разбитый об лицо" и "Гомосексуализм крюка мяса".
15 дек 2025
m
mohnatiy
Corpsegrinder04, культурой однообразной долбежки
15 дек 2025
Орион
Ладно хоть не с цивилизацией.
15 дек 2025
gravitgroove
Хотя бы прекратил белку нести про влияние "Roots" на скандинавов.
15 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, читайте статью Макса Кавалеры "об историческом единстве бразильцев и скандинавов"
15 дек 2025
P
Paffoss
Вашингтон Ирвинг, kiko Loureiro так проникся, что даже в Финку переехал)
15 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Paffoss, финны не скандинавы, и Финляндия не Скандинавия)
просмотров: 587

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом