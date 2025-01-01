Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 49
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 24
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 49
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 24
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*

Kiko Loureiro

*



15 дек 2025 : 		 Сложно ли сейчас быть в группе? Отвечает KIKO LOUREIRO

13 ноя 2025 : 		 KIKO LOUREIRO дал совет начинающим гитаристам

1 июн 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к KIKO LOUREIRO

9 янв 2025 : 		 KIKO LOUREIRO не испытывает проблем с идеями

24 дек 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Гораздо проще создать 10-минутную песню из 20 частей, чем крутую поп-песню»

15 дек 2024 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

10 дек 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и MARTY FRIEDMAN поедут в совместный тур

1 дек 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Группам или артистам иногда полезно сделать перерыв»

28 ноя 2024 : 		 KIKO LOUREIRO о балансе между искусством и коммерцией

18 ноя 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

11 ноя 2024 : 		 Новое видео KIKO LOUREIRO

29 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

22 окт 2024 : 		 Новый альбом KIKO LOUREIRO доступен для прослушивания

7 окт 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

30 сен 2024 : 		 Новая песня KIKO LOUREIRO

24 сен 2024 : 		 Концертное видео KIKO LOUREIRO

16 сен 2024 : 		 Демонстрационное видео от KIKO LOUREIRO

7 сен 2024 : 		 KIKO LOUREIRO представил новый сингл

15 июл 2024 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я горжусь альбомами с MEGADETH!»

24 июн 2024 : 		 KIKO LOUREIRO исполнил MEGADETH

18 апр 2024 : 		 KIKO LOUREIRO продает всё, что связано c MEGADETH

17 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

2 апр 2024 : 		 Новый урок от KIKO LOUREIRO

11 мар 2024 : 		 KIKO LOUREIRO и любимые риффы MEGADETH

11 дек 2023 : 		 KIKO LOUREIRO отыграл два сольных концерта

1 июн 2022 : 		 KIKO LOUREIRO из закулисья
| - |

|||| сегодня

Сложно ли сейчас быть в группе? Отвечает KIKO LOUREIRO



KIKO LOUREIRO в недавнем интервью спросили, быть в группе в эпоху социальных сетей проще или сложнее:

«Я бы тоже хотел это знать. В последнее время я много думаю о будущем групп. Потому что из-за социальных сетей общество стало настолько индивидуалистичным, что я задаюсь вопросом, как люди собираются вместе и поддерживают друг друга в течение многих лет, как это было много лет назад, когда мы ссорились. И я говорю об отношениях с другим человеком, семейных отношениях. Все индивидуалисты, показывающие, что они делают, и я в том числе, показываю, что они делают с миром. Так что даже фестивали, группы, все должны понимать, что этот сдвиг касается каждого человека. Дело не в рок-звезде, а в человеке. Человек хочет быть рок-звездой мероприятия, поэтому, если ты здесь, ты должен что-то сделать, чтобы человек почувствовал атмосферу этого места. Я также думаю, что связь между людьми сложнее. Так что я не знаю, будут ли новые группы, какими они будут…

Если вы вспомните LED ZEPPELIN, то, когда умер барабанщик, они сказали, что группы больше нет. Сейчас любая мелочь в группе звучит так: "О, смените этого парня". Эта связь [больше не существует]. QUEEN были такими же. Когда Фредди Меркьюри скончался, [они сказали]: "Мы больше не играем". Им потребовалось — сколько? — 20 лет, чтобы вернуться. Так что, я думаю, в этом весь вопрос».

Когда интервьюер заметил, что в группе на музыкантов оказывается большее давление, чтобы все были мастерами своего дело, Kiko ответил:

«Я склонен с этим не согласиться… Потому что группа не для того, чтобы все были лучшими. Это не команда мечты. Это не национальная сборная по футболу. Дело не в этом. У группы может быть более слабое звено. На самом деле это придает группе своеобразный стиль ваби-саби, который делает ее группой. Потому что, если посмотреть на все великие группы, не все там потрясающие музыканты. Я полагаю, вам это нужно, потому что... я имею в виду, я не хочу упоминать группы, потому что я не знаю их лично, но иногда, основываясь на документальных фильмах или видео, вы можете почувствовать, что этот парень — лидер, в вот тот парень — композитор. Иногда лидер или композитор — это не фронтмен. Фронтмен великолепен вживую, у него отличный голос, харизма. Но ведь есть кто-то, кто сочиняет музыку. Возможно, есть кто-то, кто продюсирует. Может быть, есть парень послабее, но он деловой человек. Ты не знаешь. Может быть, есть музыкант послабее, но он классный парень, который объединяет все их характеры. Потому что, когда, скажем, два альфа-самца борются за то, кто из них лучший, что угодно, вам нужен тот крутой парень, который скажет: "Эй, ребята, успокойтесь". Вам обязательно нужен такой парень. И иногда он не самый лучший музыкант. Но это так важно для динамики группы. Так что никогда не знаешь наверняка. Никогда не знаешь наверняка. Мы знаем несколько групп, у которых явно видно, что у них есть два главных героя, один попроще и все думают: "А, что вот тот парень там делает?" Но на самом деле он может быть именно тем самым [благодаря которому все это работает]. И то же самое касается спорта. Потому что иногда люди спрашивают: "Почему этот игрок здесь?" Никогда не знаешь наверняка, может быть, перед игрой именно он всех заводит. Но тренер знает. И потом, [возможно, есть] отличный игрок, которого тренер не берет на игру, потому что он рушит всю систему».




просмотров: 278

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
