Новости
15 дек 2025 : 		 Барабанщик WINGER: «Мы долго готовились к уходу»

6 май 2025 : 		 KIP WINGER: «Нас толком так и не поняли»

15 апр 2025 : 		 Видео с выступления WINGER

24 мар 2025 : 		 REB BEACH о конце WINGER

23 мар 2025 : 		 KIP WINGER о финальном шоу WINGER

22 сен 2024 : 		 Видео полного выступления WINGER

25 сен 2023 : 		 Видео полного выступления WINGER

23 сен 2023 : 		 REB BEACH о первом хите WINGER

22 сен 2023 : 		 Демо-записи WINGER выйдут в бокс-сете

5 сен 2023 : 		 Гитаристу WINGER 60

20 авг 2023 : 		 Новое видео WINGER

24 июл 2023 : 		 KIP WINGER: «Мы не собираемся продолжать деятельность WINGER слишком долго»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления WINGER

5 май 2023 : 		 Новое видео WINGER

12 апр 2023 : 		 Лидер WINGER — об общении с поклонниками

6 апр 2023 : 		 Новое видео WINGER

18 мар 2023 : 		 KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним

16 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома WINGER

10 мар 2023 : 		 Новое видео WINGER

5 мар 2023 : 		 Обложка нового альбома WINGER

30 янв 2023 : 		 Одна песня WINGER вас точно удивит!

7 дек 2022 : 		 WINGER готовят новый альбом

17 мар 2022 : 		 WINGER исполняют ALICE COOPER, JEFFERSON STARSHIP; DOKKEN, JOURNEY

7 сен 2021 : 		 WINGER отменил концерты из-за случаев COVID-19

6 июл 2021 : 		 Видео полного выступления WINGER

17 фев 2021 : 		 KIP WINGER записывает вокал
Барабанщик WINGER: «Мы долго готовились к уходу»



Барабанщик WINGER ROD MORGENSTEIN в недавнем интервью обсудил уход группы на пенсию:

«На это ушли годы. Отчасти это связано с тем, что Kip [Winger, басист/вокалист WINGER] беспокоится о своем голосе.

Когда ты певец, ты можешь петь вечно, но когда вокальные требования предъявляются в таком высоком регистре — мы слишком часто видели это у певцов, которым было за сорок, пятьдесят и шестьдесят; они просто больше не могут этого делать. Если бы вы посмотрите, как Robert Plant пытается спеть песню LED ZEPPELIN "Rock And Roll" [сейчас], он бы [спел ее в более низком регистре]. Это невозможно [для него спеть ее так, как она была записана изначально]. И вот, от шоу к шоу на протяжении последних нескольких лет Kip всегда беспокоился: "О-о-о, неужели это то самое шоу, где голос не даст мне всего, что мне нужно?" Вот так, а потом просто, типа, вау, я имею в виду, что прошло уже 37 лет. Довольно неплохо. У некоторых из нас есть другие увлечения, которыми мы хотели бы заниматься. [Kip] хотел бы проводить больше времени в своем классическом мире.

Но когда мы выступали на последнем концерте [в Rainbow], мы ушли со сцены, вместо того чтобы сказать: "Вот и все. Вы были лучшими. Мы отработали на сто процентов", - снова, снова, снова. Это что-то вроде: "Эй, послушай, давай никогда не будем говорить "никогда". Так что было бы немного глупо не оставлять дверь открытой, если, может быть, время от времени будут какие-то события».




Сообщений нет

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом