Барабанщик WINGER: «Мы долго готовились к уходу»



Барабанщик WINGER ROD MORGENSTEIN в недавнем интервью обсудил уход группы на пенсию:



«На это ушли годы. Отчасти это связано с тем, что Kip [Winger, басист/вокалист WINGER] беспокоится о своем голосе.



Когда ты певец, ты можешь петь вечно, но когда вокальные требования предъявляются в таком высоком регистре — мы слишком часто видели это у певцов, которым было за сорок, пятьдесят и шестьдесят; они просто больше не могут этого делать. Если бы вы посмотрите, как Robert Plant пытается спеть песню LED ZEPPELIN "Rock And Roll" [сейчас], он бы [спел ее в более низком регистре]. Это невозможно [для него спеть ее так, как она была записана изначально]. И вот, от шоу к шоу на протяжении последних нескольких лет Kip всегда беспокоился: "О-о-о, неужели это то самое шоу, где голос не даст мне всего, что мне нужно?" Вот так, а потом просто, типа, вау, я имею в виду, что прошло уже 37 лет. Довольно неплохо. У некоторых из нас есть другие увлечения, которыми мы хотели бы заниматься. [Kip] хотел бы проводить больше времени в своем классическом мире.



Но когда мы выступали на последнем концерте [в Rainbow], мы ушли со сцены, вместо того чтобы сказать: "Вот и все. Вы были лучшими. Мы отработали на сто процентов", - снова, снова, снова. Это что-то вроде: "Эй, послушай, давай никогда не будем говорить "никогда". Так что было бы немного глупо не оставлять дверь открытой, если, может быть, время от времени будут какие-то события».







