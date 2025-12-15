сегодня



Новое видео ZP THEART



ZP THEART представил видео на новый сингл, "Dark To Light", который стал первой за 13 лет студийной работой музыканта.



«Этот сингл отмечает мой первый сольный релиз и выход в новую главу моей карьеры. Я сотрудничал с удивительно талантливым шведским автором и продюсером Syndrone и благодаря этому нашел тот самый звук, который давно искал. Меня переполняет энтузиазм от того, что я задумал на 2026 и надеюсь, что смогу все реализовать так, как планируется. Всем сраного Рождества!»







+0 -0



( 4 ) просмотров: 141

