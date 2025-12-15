Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 48
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
*

ZP Theart

*
Страна
South AfricaЮжно-Африканская Республика
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Новое видео ZP THEART



zoom
ZP THEART представил видео на новый сингл, "Dark To Light", который стал первой за 13 лет студийной работой музыканта.

«Этот сингл отмечает мой первый сольный релиз и выход в новую главу моей карьеры. Я сотрудничал с удивительно талантливым шведским автором и продюсером Syndrone и благодаря этому нашел тот самый звук, который давно искал. Меня переполняет энтузиазм от того, что я задумал на 2026 и надеюсь, что смогу все реализовать так, как планируется. Всем сраного Рождества!»




КомментарииСкрыть/показать 4 )

15 дек 2025
С
Санчез
Постарел мужик...
15 дек 2025
G
GlowoErzum
Санчез, ну так, ему уже за полтинник перевалило. Ещё неплохо сохранился.
15 дек 2025
Corpsegrinder04
Песня так себе, но в любом случае куда интереснее последних работ ДрэгонКорпса.
