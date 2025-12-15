Новое видео ZP THEART

ZP THEART представил видео на новый сингл, "Dark To Light", который стал первой за 13 лет студийной работой музыканта.
«Этот сингл отмечает мой первый сольный релиз и выход в новую главу моей карьеры. Я сотрудничал с удивительно талантливым шведским автором и продюсером Syndrone и благодаря этому нашел тот самый звук, который давно искал. Меня переполняет энтузиазм от того, что я задумал на 2026 и надеюсь, что смогу все реализовать так, как планируется. Всем сраного Рождества!»
