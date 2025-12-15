Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 48
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
*

Carnivore

*
| - |

сегодня

CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS



Группа CARNIVORE A.D., в состав которой входят Baron Misuraca (SHEER TERROR, DARKSIDE NYC), Chuck Lenihan (CRUMBSUCKERS, CHRISTIAN DEATH) и Joe Cangelosi (KREATOR, MASSACRE, WHIPLASH), заключила контракт с APOSTASY RECORDS.




15 дек 2025
Equitant
Ну тут ещё хрен с ними, - лишь бы только Type O Negative без Стила не "возродили"...
15 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
вот это уже пиздец
15 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
блядь, не пиздец, а ультра пиздец
че за бред блядь
они вообще втыкают, что такое Carnivore? блядь, пидары, хуже Пантеры, даже рад, что не получилось на них попасть теперь
