MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз



MICHAEL SWEET в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" прокомментировал свое решение озвучить диагноз:



«Итак, за последние 10 лет я заметил некоторые проблемы с шеей и голосом, мне стало немного труднее петь так, как я хочу. И я просто списал это на то, что я становлюсь старше, возраст и все такое. Я отправился на обследование, сделали тесты и УЗИ и обнаружили, что у меня на щитовидной железе по бокам несколько узловых образований. Они просто наблюдали за ними в течение нескольких лет. И они становились все больше и больше, а потом одна из них, та, что у меня слева, стала достаточно большой в том месте, где они хотели сделать биопсию, и она снова стала злокачественной. Два года назад я перенес операцию по удалению щитовидной железы. У меня болезнь Хасимото (хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее щитовидную железу) с правой стороны, и на этой стороне у меня был узелок, но это не вызвало подозрений. Врачи не думали, что у меня будут какие-то проблемы с этим. После удаления другой стороны и приема лекарств, очевидно, все пошло по-другому. В этом узелке появилось новое образование, и они сделали биопсию, и оно снова оказалось злокачественным. Так что я должен пройти через это еще раз».



На просьбу ведущего уточнить, была ли это такая же операция, которую он уже перенес два года назад, но только на "другой части щитовидной железы", Sweet ответил:



«Да, все так. Они оставили его в правой части моей щитовидной железы, вместе с этим узелком, потому что это их не беспокоило. Очевидно, что все происходит само собой, не так, как вы могли бы подумать, и планы меняются, и именно это произошло со мной. Так что мне придется сделать ту же операцию...



У меня есть люди, которые — благослови их Господь, и я ценю это — обращаются ко мне по поводу холистической медицины, естественного исцеления и тому подобного. И, честно говоря, я просто хочу покончить с этим. Я не хочу с этим связываться… Это папиллярный отросток, который растет медленно. На данный момент я в порядке, но если я буду игнорировать его и не буду действовать проактивно, это приведет к тому, что болезнь в конечном итоге распространится, и тогда у меня возникнут серьезные проблемы».







