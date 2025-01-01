MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

|
США
21 май 2021 :
MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»
17 май 2021 :
MICHAEL SWEET получил вторую дозу
5 май 2021 :
MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»
24 фев 2021 :
MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER
7 янв 2021 :
Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»
3 янв 2021 :
План от MICHAEL SWEET
23 дек 2020 :
MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»
19 дек 2020 :
MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER
13 дек 2020 :
MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»
9 дек 2020 :
MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение
14 ноя 2020 :
MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER
13 ноя 2020 :
MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»
6 ноя 2020 :
MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа
18 окт 2020 :
MICHAEL SWEET рад новому судье
7 окт 2020 :
MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»
16 сен 2020 :
MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE
25 июл 2020 :
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET
15 июл 2020 :
Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»
9 июл 2020 :
Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса
11 июн 2020 :
Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»
22 апр 2020 :
Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён
26 мар 2020 :
MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»
16 мар 2020 :
MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»
6 дек 2019 :
MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле
22 ноя 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SWEET
31 окт 2019 :
MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»
28 сен 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SWEET
18 сен 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SWEET
4 сен 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SWEET
14 авг 2019 :
Видео с текстом от MICHAEL SWEET
11 авг 2019 :
MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре
1 май 2019 :
Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре
5 апр 2019 :
MICHAEL SWEET завершил запись вокала
26 фев 2019 :
MICHAEL SWEET объявил название альбома
16 янв 2019 :
MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом
5 дек 2018 :
MICHAEL SWEET начнет запись зимой
6 мар 2018 :
RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI
4 дек 2017 :
Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET
22 ноя 2017 :
MICHAEL SWEET выпускает DVD
12 апр 2017 :
MICHAEL SWEET планирует съемку DVD
25 авг 2016 :
Новое видео MICHAEL SWEET
12 авг 2016 :
Видео с текстом от MICHAEL SWEET
23 июл 2016 :
Новое видео MICHAEL SWEET
9 июл 2016 :
MICHAEL SWEET выпустит новый альбом в августе
12 апр 2016 :
Гитарист WHITESNAKE запишет альбом с фронтменом STRYPER
16 дек 2015 :
MICHAEL SWEET исполняет BON JOVI
10 апр 2015 :
Барабанщик EVANESCENCE на сольном альбоме MICHAEL SWEET
7 май 2014 :
Дочка лидера MEGADETH в новом видео MICHAEL SWEET
15 апр 2014 :
MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем
5 мар 2014 :
Новое видео MICHAEL SWEET
21 фев 2014 :
MICHAEL SWEET о проекте с George'ем Lynch'ем
29 янв 2014 :
Трек-лист нового альбома MICHAEL'а SWEET'а
23 янв 2014 :
Фрагмент новой песни MICHAEL SWEET
4 янв 2014 :
MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в мае
2 май 2013 :
MICHAEL SWEET запишет альбом с GEORGE LYNCH, JAMES LOMENZO, BRIAN TICHY
9 ноя 2012 :
MICHAEL SWEET посвятил песню пострадавшим от урагана Сэнди
14 сен 2012 :
Участники WHITESNAKE, CHICKENFOOT, FOZZY на новом альбоме MICHAEL'а SWEET'а
13 сен 2012 :
Семплы новых песен MICHAEL SWEET
сегодня
MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз
MICHAEL SWEET в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" прокомментировал свое решение озвучить диагноз:
«Итак, за последние 10 лет я заметил некоторые проблемы с шеей и голосом, мне стало немного труднее петь так, как я хочу. И я просто списал это на то, что я становлюсь старше, возраст и все такое. Я отправился на обследование, сделали тесты и УЗИ и обнаружили, что у меня на щитовидной железе по бокам несколько узловых образований. Они просто наблюдали за ними в течение нескольких лет. И они становились все больше и больше, а потом одна из них, та, что у меня слева, стала достаточно большой в том месте, где они хотели сделать биопсию, и она снова стала злокачественной. Два года назад я перенес операцию по удалению щитовидной железы. У меня болезнь Хасимото (хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее щитовидную железу) с правой стороны, и на этой стороне у меня был узелок, но это не вызвало подозрений. Врачи не думали, что у меня будут какие-то проблемы с этим. После удаления другой стороны и приема лекарств, очевидно, все пошло по-другому. В этом узелке появилось новое образование, и они сделали биопсию, и оно снова оказалось злокачественным. Так что я должен пройти через это еще раз».
На просьбу ведущего уточнить, была ли это такая же операция, которую он уже перенес два года назад, но только на "другой части щитовидной железы", Sweet ответил:
«Да, все так. Они оставили его в правой части моей щитовидной железы, вместе с этим узелком, потому что это их не беспокоило. Очевидно, что все происходит само собой, не так, как вы могли бы подумать, и планы меняются, и именно это произошло со мной. Так что мне придется сделать ту же операцию...
У меня есть люди, которые — благослови их Господь, и я ценю это — обращаются ко мне по поводу холистической медицины, естественного исцеления и тому подобного. И, честно говоря, я просто хочу покончить с этим. Я не хочу с этим связываться… Это папиллярный отросток, который растет медленно. На данный момент я в порядке, но если я буду игнорировать его и не буду действовать проактивно, это приведет к тому, что болезнь в конечном итоге распространится, и тогда у меня возникнут серьезные проблемы».
