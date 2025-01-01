HOUR OF PENANCE на Agonia Records

HOUR OF PENANCE сообщили о заключении контракта с Agonia Records.
Paolo Pieri: «Мы рады объявить о продлении нашего контракта с лейблом Agonia Records. С момента объединения усилий это партнерство сыграло решающую роль в реализации нашего музыкального видения. Мы стремимся к еще большему развитию нашего звучания и в настоящее время усердно работаем над нашим следующим релизом. Следите за обновлениями!»
