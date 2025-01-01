Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!» 15
Hour of Penance

16 дек 2025 : 		 HOUR OF PENANCE на Agonia Records

16 июн 2024 : 		 Видео с текстом от HOUR OF PENANCE

10 апр 2024 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE доступен для прослушивания

29 мар 2024 : 		 Видео с текстом от HOUR OF PENANCE

22 фев 2020 : 		 Обучающее видео от HOUR OF PENANCE

18 окт 2019 : 		 Новое видео HOUR OF PENANCE

10 сен 2019 : 		 Видео с текстом от HOUR OF PENANCE

3 сен 2019 : 		 Трейлер нового альбома HOUR OF PENANCE

31 июл 2019 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет в октябре

24 янв 2019 : 		 HOUR OF PENANCE начнут запись зимой

28 ноя 2018 : 		 HOUR OF PENANCE на Agonia Records

1 фев 2017 : 		 Новое видео HOUR OF PENANCE

16 дек 2016 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

28 ноя 2016 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

12 окт 2016 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет зимой

14 май 2014 : 		 Новое видео HOUR OF PENANCE

21 апр 2014 : 		 Видео с прохождением HOUR OF PENANCE

15 мар 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOUR OF PENANCE

12 мар 2014 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет в мае

23 май 2013 : 		 HOUR OF PENANCE работают над новым материалом

13 июн 2012 : 		 HOUR OF PENANCE объявили имя нового барабанщика

13 мар 2012 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

3 мар 2012 : 		 Видео с текстом от HOUR OF PENANCE

2 мар 2012 : 		 Новая песня HOUR OF PENANCE

26 янв 2012 : 		 Новый альбом HOUR OF PENANCE выйдет в апреле

19 окт 2011 : 		 HOUR OF PENANCE готовятся к записи альбома
HOUR OF PENANCE на Agonia Records



HOUR OF PENANCE сообщили о заключении контракта с Agonia Records.

Paolo Pieri: «Мы рады объявить о продлении нашего контракта с лейблом Agonia Records. С момента объединения усилий это партнерство сыграло решающую роль в реализации нашего музыкального видения. Мы стремимся к еще большему развитию нашего звучания и в настоящее время усердно работаем над нашим следующим релизом. Следите за обновлениями!»



просмотров: 95

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
