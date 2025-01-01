Arts
Новости
TOP5
Jim Peterik

16 дек 2025 : 		 Новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE

11 июл 2024 : 		 Новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE

8 июн 2024 : 		 Новая песня JIM PETERIK & WORLD STAGE

13 янв 2024 : 		 Новая песня JIM PETERIK & WORLD STAGE

2 ноя 2023 : 		 Новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE

16 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от JIM PETERIK & WORLD STAGE

22 окт 2021 : 		 Видео с текстом от JIM PETERIK & WORLD STAGE

1 окт 2021 : 		 Новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE

3 май 2019 : 		 Новая песня WORLD STAGE

29 мар 2019 : 		 Новое видео WORLD STAGE

16 фев 2019 : 		 Новая песня WORLD STAGE

19 сен 2018 : 		 Основатель SURVIVOR выпускает сольную работу
Новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE



“Double Rainbow” Feat. CATHY RICHARDSON, новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома River Of Music: The Power Of Duets, Vol. 1, выпущенном на Frontiers Music Srl:

“River Of Music” – Jim Peterik & Colin Peterik
“Waiting For You” – Dave Mikulskis & Bree Gordon
“The Cadence Of Things” – Jim Peterik & Jason Scheff
“Soul Of My Being” – Toby Hitchcock & Bree Gordon
“Between Two Fires” – Jim Peterik & Kevin Cronin
“Double Rainbow” – Jim Peterik & Cathy Richardson
“Slow Lightning” – Jim Peterik & Colin Peterik
“In Good Faith” – Toby Hitchcock & Kaity Heart
“I’m A Survivor” – Jim Peterik & Kaity Heart
“Everything You Need” – Colin Peterik & Jim Peterik




просмотров: 82

