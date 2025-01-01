“Double Rainbow” Feat. CATHY RICHARDSON, новое видео JIM PETERIK & WORLD STAGE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома River Of Music: The Power Of Duets, Vol. 1, выпущенном на Frontiers Music Srl:
“River Of Music” – Jim Peterik & Colin Peterik
“Waiting For You” – Dave Mikulskis & Bree Gordon
“The Cadence Of Things” – Jim Peterik & Jason Scheff
“Soul Of My Being” – Toby Hitchcock & Bree Gordon
“Between Two Fires” – Jim Peterik & Kevin Cronin
“Double Rainbow” – Jim Peterik & Cathy Richardson
“Slow Lightning” – Jim Peterik & Colin Peterik
“In Good Faith” – Toby Hitchcock & Kaity Heart
“I’m A Survivor” – Jim Peterik & Kaity Heart
“Everything You Need” – Colin Peterik & Jim Peterik
