Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 50
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 26
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
The Pretty Reckless

16 дек 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS в Jimmy Kimmel Live!

1 дек 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

13 ноя 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми

31 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

10 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

9 окт 2025 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS
THE PRETTY RECKLESS в Jimmy Kimmel Live!



THE PRETTY RECKLESS приняли участие в программе Jimmy Kimmel Live!, где исполнили рождественский трек “Where Are You Christmas?”




16 дек 2025
G
GlowoErzum
Лол, я думал, она всегда голая выступает. По крайней мере по обложкам альбомов было такое впечатление.
просмотров: 101

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
