Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 49
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
*

D.D. Verni

*



15 дек 2025 : 		 Новое видео DD VERNI & THE CADILLAC BAND

24 авг 2025 : 		 REVEREND HORTON HEAT в новом видео D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND

19 июл 2025 : 		 Новое видео D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND

14 июл 2025 : 		 Новый альбом D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND выйдет осенью

3 окт 2024 : 		 Новый сингл D.D. VERNI

24 июл 2024 : 		 D.D. VERNI не любитель Spotify

18 июл 2024 : 		 Новый сингл D.D. VERNI

9 июн 2024 : 		 Новый альбом D.D. VERNI выйдет летом

18 апр 2022 : 		 Кавер-версия NAT KING COLE от D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND

20 авг 2021 : 		 Новая песня D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND

17 июл 2021 : 		 Новый сингл D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND выйдет осенью

8 окт 2018 : 		 Новое видео D.D. VERNI

8 сен 2018 : 		 Видео с текстом от D.D. VERNI

8 авг 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома D.D. VERNI

21 дек 2017 : 		 Видео с текстом от D.D. VERNI
|||| 15 дек 2025

Новое видео DD VERNI & THE CADILLAC BAND



“I Want A Hippopotamus For Christmas”, новое видео DD VERNI & THE CADILLAC BAND, доступно для просмотра ниже.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
