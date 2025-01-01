сегодня



BJÖRN “SPEED” STRID на альбоме SINNER



Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:



«Мы знаем друг друга два десятилетия, но никогда не работали бок о бок. Теперь время пришло; для меня большая честь приветствовать потрясающего Björn Strid из SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA в моем финальном путешествии!



Из других сегодняшних новостей я получил вокальные партии RONNIE ROMERO – просто феноменальные, спасибо тебе, мой друг! Кроме того, я должен отдать должное Alexander Scholpp за его творческое партнерство и потрясающие гитары».



Известно также, что в записи принимали участие Erik Martensson (Eclipse), Ricky Warwick (Black Star Riders, The Almighty), Michael Sadler (Saga), Sascha Krebs (Rock Meets Classic). http://www.matsinner.de





+0 -0



просмотров: 33

