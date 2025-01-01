Arts
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 49
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 24
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Sinner

15 дек 2025 : 		 BJÖRN “SPEED” STRID на альбоме SINNER

20 ноя 2025 : 		 SINNER всё

14 июл 2025 : 		 Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое сердце»

25 июл 2022 : 		 SINNER в чартах

15 июл 2022 : 		 Новая песня SINNER

10 июн 2022 : 		 Новая песня SINNER

6 май 2022 : 		 Новая песня SINNER

21 апр 2022 : 		 Новый альбом SINNER выйдет летом

31 мар 2022 : 		 SINNER на Atomic Fire Records

10 ноя 2020 : 		 SINNER — о новом альбоме

5 окт 2020 : 		 SINNER работают над новым материалом

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от SINNER

7 сен 2019 : 		 Новое видео SINNER с участием гитариста PRIMAL FEAR

16 авг 2019 : 		 Видео с текстом SINNER

10 июл 2019 : 		 SINNER о женщине в составе

6 июл 2019 : 		 Новое видео SINNER

30 июн 2019 : 		 SINNER выпустят сингл с Ronnie Romero

8 июн 2019 : 		 RICKY WARWICK — гость на новом альбоме SINNER

3 июн 2019 : 		 MAGNUS KARLSSON принял участие в записи нового альбома SINNER

26 мар 2019 : 		 Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER

18 сен 2018 : 		 SINNER продлили контракт с AFM Records

27 мар 2017 : 		 Новое видео SINNER

25 фев 2017 : 		 Новое видео SINNER

4 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SINNER

29 янв 2017 : 		 Новый альбом SINNER выйдет весной

14 дек 2015 : 		 SINNER работают над новым материалом
BJÖRN “SPEED” STRID на альбоме SINNER



Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:

«Мы знаем друг друга два десятилетия, но никогда не работали бок о бок. Теперь время пришло; для меня большая честь приветствовать потрясающего Björn Strid из SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA в моем финальном путешествии!

Из других сегодняшних новостей я получил вокальные партии RONNIE ROMERO – просто феноменальные, спасибо тебе, мой друг! Кроме того, я должен отдать должное Alexander Scholpp за его творческое партнерство и потрясающие гитары».

Известно также, что в записи принимали участие Erik Martensson (Eclipse), Ricky Warwick (Black Star Riders, The Almighty), Michael Sadler (Saga), Sascha Krebs (Rock Meets Classic).



просмотров: 33

