BJÖRN “SPEED” STRID на альбоме SINNER

«Мы знаем друг друга два десятилетия, но никогда не работали бок о бок. Теперь время пришло; для меня большая честь приветствовать потрясающего Björn Strid из SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA в моем финальном путешествии!
Из других сегодняшних новостей я получил вокальные партии RONNIE ROMERO – просто феноменальные, спасибо тебе, мой друг! Кроме того, я должен отдать должное Alexander Scholpp за его творческое партнерство и потрясающие гитары».
Известно также, что в записи принимали участие Erik Martensson (Eclipse), Ricky Warwick (Black Star Riders, The Almighty), Michael Sadler (Saga), Sascha Krebs (Rock Meets Classic).
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет