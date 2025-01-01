×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
50
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
26
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
26
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
22
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
17
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
50
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
26
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
26
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
22
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
17
все новости группы
KMFDM
Германия
Industrial Rock
Industrial Metal
Industrial
http://www.kmfdm.net
Myspace:
http://www.myspace.com/officialkmfdm
Facebook:
https://facebook.com/officialkmfdm/
16 дек 2025
:
Новая песня KMFDM
24 фев 2024
:
Новое видео KMFDM
13 фев 2024
:
Новое видео KMFDM
31 янв 2024
:
Новое видео KMFDM
12 янв 2024
:
Новое видео KMFDM
6 апр 2020
:
Гитарист KMFDM записал альбом вместе с ALEX SKOLNICK, JASON BIELER, VERNON REID
23 май 2018
:
Гитарист KMFDM записал каверы всех композиций альбома MOTÖRHEAD
25 авг 2017
:
Новое видео KMFDM
24 июн 2016
:
Новый альбом KMFDM выйдет осенью
12 мар 2011
:
Новое видео KMFDM
19 янв 2010
:
Новый релиз KMFDM
13 фев 2009
:
SKOLD VS. KMFDM: детали дебютного альбома
12 сен 2006
:
Metropolis Records выпустит бэк-каталог KMFDM
2 окт 2005
:
KMFDM возвращаются с новым альбомом
17 сен 2002
:
Слияние KMFDM и PIG
сегодня
Новая песня KMFDM
“Oubliette”, новая песня KMFDM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Enemy, релиз которого намечен на шестое февраля на Metropolis Records.
http://www.kmfdm.net
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 113
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет