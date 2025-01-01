Arts
Новости
*

KMFDM

*



16 дек 2025 : 		 Новая песня KMFDM

24 фев 2024 : 		 Новое видео KMFDM

13 фев 2024 : 		 Новое видео KMFDM

31 янв 2024 : 		 Новое видео KMFDM

12 янв 2024 : 		 Новое видео KMFDM

6 апр 2020 : 		 Гитарист KMFDM записал альбом вместе с ALEX SKOLNICK, JASON BIELER, VERNON REID

23 май 2018 : 		 Гитарист KMFDM записал каверы всех композиций альбома MOTÖRHEAD

25 авг 2017 : 		 Новое видео KMFDM

24 июн 2016 : 		 Новый альбом KMFDM выйдет осенью

12 мар 2011 : 		 Новое видео KMFDM

19 янв 2010 : 		 Новый релиз KMFDM

13 фев 2009 : 		 SKOLD VS. KMFDM: детали дебютного альбома

12 сен 2006 : 		 Metropolis Records выпустит бэк-каталог KMFDM

2 окт 2005 : 		 KMFDM возвращаются с новым альбомом

17 сен 2002 : 		 Слияние KMFDM и PIG
Новая песня KMFDM



“Oubliette”, новая песня KMFDM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Enemy, релиз которого намечен на шестое февраля на Metropolis Records.




просмотров: 113

