Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 49
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 49
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 26
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 25
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я нахожусь в гармонии и на пике формы»

6 ноя 2025 : 		 Барабанщик METALLICA: «Причина, по которой я сам хотел участвовать в группе, заключалась в том, чтобы стать частью сообщества»

4 ноя 2025 : 		 Нюхает ли гитарист METALLICA?

2 ноя 2025 : 		 Мастер-класс от продюсера METALLICA

30 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 окт 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 окт 2025 : 		 Продюсер METALLICA: «Да не знаю я, где бас на "...And Justice For All"

23 окт 2025 : 		 Гитарист METALLICA о "Kirk Hammett The Collection: Live"

21 окт 2025 : 		 Барабанщик METALLICA о поразившей его песне DEEP PURPLE

20 окт 2025 : 		 METALLICA выступила на благотворительном концерте
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления METALLICA



zoom
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 30 ноября на Lusail International Circuit, Doha, Qatar, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Fuel
The Memory Remains
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Fade to Black
Sad but True
Nothing Else Matters
Seek & Destroy
One
Master of Puppets
Enter Sandman




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом