Новости
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA
BATTLE BEAST сменили вокалистку
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
Evanescence

17 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выпустят альбом в 2026

14 дек 2025 : 		 EVANESCENCE выступили на GAME AWARDS

26 окт 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE: «Комбинация разных причин привела к моему уходу»

29 сен 2025 : 		 EVANESCENCE о новом материале

25 сен 2025 : 		 PAUL McCOY спел с EVANESCENCE

15 авг 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я не боюсь разогревать METALLICA»

21 июл 2025 : 		 EVANESCENCE работают с разными продюсерами

7 июл 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

23 июн 2025 : 		 Новый альбом EVANESCENCE в начале года?

20 июн 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я довольна нынешним составом»

13 июн 2025 : 		 Бывшая гитаристка EVANESCENCE уходит из индустрии

7 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

3 июн 2025 : 		 EVANESCENCE записали песню с K.FLAY

30 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY: Видео

16 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY исполнили новую песню

13 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новом треке HALSEY

10 май 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE и HALSEY записали песню

17 апр 2025 : 		 Новое видео EVANESCENCE

31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

1 ноя 2024 : 		 LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE

29 окт 2024 : 		 Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

19 сен 2024 : 		 EVANESCENCE начнут запись осенью

24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE
сегодня

EVANESCENCE выпустят альбом в 2026



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в интервью на KROQ Almost Acoustic Christmas 2025 в Kia Forum in Los Angeles, California ответила на слова о том, что весной будет выпущен новый альбом группы:

«Да, скажем так. Мне еще кое-что предстоит дописать из текстов, но все идет отлично и я полна энтузиазма!»




Сообщений нет

просмотров: 77

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
