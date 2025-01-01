сегодня



EVANESCENCE выпустят альбом в 2026



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee в интервью на KROQ Almost Acoustic Christmas 2025 в Kia Forum in Los Angeles, California ответила на слова о том, что весной будет выпущен новый альбом группы:



«Да, скажем так. Мне еще кое-что предстоит дописать из текстов, но все идет отлично и я полна энтузиазма!»







