GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»



Участники KISS Gene Simmons и Paul Stanley в интервью "CBS Mornings" прокомментировали визит в Кеннеди-центр. В частности о том, что Эйс Фрейли недожил до этого знаменательного события всего пару месяцев, Gene сказал:



«Печальнее всего, что Эйс не смог увидеть это замечательное событие»



Paul добавил: «Вы не можете построить что-то без серьезной основы. И Эйс и Peter и Gene и я и есть этот фундамент»



Gene добавил: «Мы пересекли финишную черту с Peter'ом. А Эйс смотрел сверху и гордился нами».



По мнению Paul'a, это награда стала кульминацией всего пути KISS:



«Мы продукт американской мечты. Возможности есть, и они не всегда одинаковы для всех, но вы готовы упорно трудиться и выяснить, насколько что-то важно для вас, по тому, насколько вы готовы работать, чтобы достичь поставленной цели».







