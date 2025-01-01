Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 28
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*Новое видео MEGADETH 28
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 25
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



21 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»

11 дек 2025 : 		 JOHN 5 должен был быть на альбоме ACE FREHLEY

3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GENE SIMMONS: «Эйс гордится нами!»



zoom
Участники KISS Gene Simmons и Paul Stanley в интервью "CBS Mornings" прокомментировали визит в Кеннеди-центр. В частности о том, что Эйс Фрейли недожил до этого знаменательного события всего пару месяцев, Gene сказал:

«Печальнее всего, что Эйс не смог увидеть это замечательное событие»

Paul добавил: «Вы не можете построить что-то без серьезной основы. И Эйс и Peter и Gene и я и есть этот фундамент»

Gene добавил: «Мы пересекли финишную черту с Peter'ом. А Эйс смотрел сверху и гордился нами».

По мнению Paul'a, это награда стала кульминацией всего пути KISS:

«Мы продукт американской мечты. Возможности есть, и они не всегда одинаковы для всех, но вы готовы упорно трудиться и выяснить, насколько что-то важно для вас, по тому, насколько вы готовы работать, чтобы достичь поставленной цели».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 113

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом